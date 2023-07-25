Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. هكذا تستعد النجف لإقامة "المشاعل الحسينية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية

للنساء فقط

2023-07-25 | 07:40
تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية
376 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

الكبة الرز العراقية .. تعرفي على طريقة عملها، جربيها وقدميها كطبق رئيسي وتمتعي بالطعم المذهل والشهي، جربيها بخطوات بسيطة وسهلة.

- مقادير الحشوة:

- البصل: 1 حبة (مفروم)
- لحم مفروم: ربع كيلو
- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
- ملح: ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- الكمون: ملعقة صغيرة
- الأرز: كوب (أصفر مسلوق)
- البطاطس: 1 حبة (مسلوقة)
- 3 ملاعق بقدونس مفروم
- ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي الأرز والبطاطس، واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضعي البصل، واللحم المفروم، والزيت النباتي، والملح، والبهارات، والكمون، في مقلاة غير لاصقة وقلبي جيداً حتى يجف ماء اللحم.
- شكلي العجين على شكل كرات متساوية، واحشيها بحشوة اللحم.
- تُقلى بالزيت حار

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
25 ألف دولار و "باجيرو".. ضـبط متهـميـن متلبـسين بالـرشـوة في البصرة
Play
10:31 | 2023-07-25 10:31 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
25 ألف دولار و "باجيرو".. ضـبط متهـميـن متلبـسين بالـرشـوة في البصرة
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
في سوريا.. واشنطن تتهم موسكو باستهداف مسيرة أمريكية
Play
10:20 | 2023-07-25 10:20 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
في سوريا.. واشنطن تتهم موسكو باستهداف مسيرة أمريكية
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
التعليم العالي تعفي هذه الفئة من الأجور الدراسية
Play
09:59 | 2023-07-25 09:59 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
التعليم العالي تعفي هذه الفئة من الأجور الدراسية
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
قرار روسي جديد بشأن السن الرسمي للخدمة العسكرية
Play
09:33 | 2023-07-25 09:33 Alsumaria TV Alsumaria TV
روسيا - أوكرانيا
قرار روسي جديد بشأن السن الرسمي للخدمة العسكرية
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
بايرن ميونخ يعلن رحيل حارسه رسمياً
Play
09:28 | 2023-07-25 09:28 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
بايرن ميونخ يعلن رحيل حارسه رسمياً
25
2023-07
25 Jul 2023
Alsumaria Tv
اضراب بالقطاع الصحي واحتجاجات واسعة.. اخر تطورات الاحداث في إسرائيل
Play
09:21 | 2023-07-25 09:21 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
اضراب بالقطاع الصحي واحتجاجات واسعة.. اخر تطورات الاحداث في إسرائيل
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
23.48%
11:52 | 2023-07-23
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
11:52 | 2023-07-23
السوداني يصدر توجيهاً للبنك المركزي.. هذه تفاصيله
17.8%
14:21 | 2023-07-23
السوداني يصدر توجيهاً للبنك المركزي.. هذه تفاصيله
14:21 | 2023-07-23
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.82%
03:30 | 2023-07-24
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:30 | 2023-07-24
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد
15.75%
08:26 | 2023-07-25
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد
08:26 | 2023-07-25
مرة أخرى.. متطرفون يدنسون ويحرقون القرآن الكريم وعلم العراق في الدنمارك
13.48%
07:57 | 2023-07-24
مرة أخرى.. متطرفون يدنسون ويحرقون القرآن الكريم وعلم العراق في الدنمارك
07:57 | 2023-07-24
كلمة &quot;الجندر&quot; تثير الجدل في العراق.. مكتب الحكيم يصدر توضيحاً
12.66%
06:26 | 2023-07-25
كلمة "الجندر" تثير الجدل في العراق.. مكتب الحكيم يصدر توضيحاً
06:26 | 2023-07-25
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.