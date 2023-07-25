تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية

- مقادير الحشوة:- البصل: 1 حبة (مفروم)- لحم مفروم: ربع كيلو- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة- ملح: ملعقة صغيرة- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة- الكمون: ملعقة صغيرة- الأرز: كوب (أصفر مسلوق)- البطاطس: 1 حبة (مسلوقة)- 3 ملاعق بقدونس مفروم- ملح حسب الرغبةطريقة التحضير- في وعاء، ضعي الأرز والبطاطس، واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.- ضعي البصل، واللحم المفروم، والزيت النباتي، والملح، والبهارات، والكمون، في مقلاة غير لاصقة وقلبي جيداً حتى يجف ماء اللحم.- شكلي العجين على شكل كرات متساوية، واحشيها بحشوة اللحم.- تُقلى بالزيت حار