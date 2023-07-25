تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية

السومرية نيوز- للنساء فقط
الكبة الرز العراقية .. تعرفي على طريقة عملها، جربيها وقدميها كطبق رئيسي وتمتعي بالطعم المذهل والشهي، جربيها بخطوات بسيطة وسهلة.
- مقادير الحشوة:
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- لحم مفروم: ربع كيلو
- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
- ملح: ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- الكمون: ملعقة صغيرة
- الأرز: كوب (أصفر مسلوق)
- البطاطس: 1 حبة (مسلوقة)
- 3 ملاعق بقدونس مفروم
- ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الأرز والبطاطس، واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضعي البصل، واللحم المفروم، والزيت النباتي، والملح، والبهارات، والكمون، في مقلاة غير لاصقة وقلبي جيداً حتى يجف ماء اللحم.
- شكلي العجين على شكل كرات متساوية، واحشيها بحشوة اللحم.
- تُقلى بالزيت حار