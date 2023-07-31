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فوائد صحية كثيرة للتين المجفف مع زيت الزيتون تعرّفي إليها

للنساء فقط

2023-07-31 | 07:35
فوائد صحية كثيرة للتين المجفف مع زيت الزيتون تعرّفي إليها
1,002 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون رائعة على الصحة من دون شك. فالتين يملك خصائص لا تُضاهى، كذلك زيت الزيتون، فكيف إذا ما اجتمعا سوياً؟

أطلعي في الآتي على فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون:

- خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم
يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون على خفض مستوى الكولسترول الضار HDL في الدم، فالتين يحتوي على ألياف غذائية مهمة لتعديل مستوى الكولسترول في الدم، ناهيك عن المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في زيت الزيتون، والتي تقي من الأكسدة الناتجة عن الكولسترول الضار.

- علاج للإمساك
إن كنت تعانين من مشكلة الإمساك، فان تناول التين المجفف مع زيت الزيتون يساهم في محاربة الإمساك بشكل ملحوظ، لذا، عليك إدراجه ضمن نظامك الغذائي.

- محاربة السرطان
إن المكونات المضادة للأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة تؤمن الوقاية من مختلف الأمراض السرطانية.

- تحسين الصحة الإنجابية
ذكر عدد من الدراسات العلمية دور التين المجفف كما زيت الزيتون في العمل كمنشط جنسي ومساعد في تحسين الخصوبة، وبالتالي فهو مفيد للصحة الإنجابية.

- مفيد لصحة القلب
إن تناول خليط التين المجفف مع زيت الزيتون الطبيعي باعتدال، يساهم في الوقاية من الأمراض القلبية والجلطات. فاستفيدي منه لوقاية قلبك وقلب عائلتك.

- فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للمفاصل
خليط التين المجفف مع زيت الزيتون لديه كفاءة عالية في تحسين صحة العظام، حيث يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم الذي يزيد من كثافة العظام، كما به نسب فائقة من المعادن مثل الحديد أو النحاس، الذين يقوا صحة العظام بشكل رائع وفعال. أثبتت الكثير من الدراسات قدرة التين وزيت الزيتون على علاج ألم المفاصل وعلاج التهابها.

- فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للمعدة
يعتبر هذا الخليط للمعدة علاج طبيعي رائع وله كفاءة عالية في علاج الكثير من مشكلات المعدة من أهمها.
يعمل المزيج على تحفيز البكتيريا النافعة في الجسم التي لها عامل على محاربة أي نوع بكتيريا ضارة تدخل إلى المعدة.
له فاعلية في تقليل عمليات عسر الهضم المتكررة مما يؤدي إلى الوقاية من ارتجاع المريء والشعور بالغثيان.

- فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون
بعد نقع التين المجفف في زيت الزيتون لعدة أيام يصبح لديك خليط مثالي لعلاج أمراض القولون.
يعمل التين المنقوع على مع زيت الزيتون على وقاية القولون من السرطان حيث يتضمن على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تقي من تكون خلايا سرطانية أو أورام.
الألياف الغذائية كما ذكرنا لها عامل قوي في الوقاية من تقلصات القولون والتهابات جداره.
يعاني عدد من الأشخاص من التهاب مزمن في القولون العصبي، لذلك ملعقة من المزيج له فاعلية في تخفيف الألم والتقلصات.
ينشط حركة الأمعاء ويعالج اضطرابات الهضم كما له عامل في تحسن الإخراج وعلاج الإمساك وتخليص الجسم من السموم.
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