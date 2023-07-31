لبشرة خالية من الشوائب... مكعّبات ثلج من عصير الفاكهة

اصنعي بنفسك مكعبات ثلج من عصائر الفواكه



مرّري المكعبات على وجهكِ بعد أن تنظّفيه جيّدًا



فهي تخفف من إفراز البشرة للزيوت خصوصًا في فصل الصيف



الفواكه الأكثر افادة للبشرة هي:



يحتوي على الفيتامين "ج"يعزّز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلاياغنيّ أيضًا بمضادات الأكسدةيساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة التصبّغاتوتخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعةيحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامين "أ"يساعد على ترطيب البشرة ويحارب التجاعيديحتوي على الزنك الذي يعالج الالتهاباتيساعد على ترطيب البشرةيقوّي قدرة البشرة على مقاومة تأثيرات الشمس