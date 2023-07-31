لبشرة خالية من الشوائب... مكعّبات ثلج من عصير الفاكهة

للفواكه لا سيما الصيفية فوائد غذائية عديدة
لكن هل خطر في بالك أن لها فوائد جمالية عديدة؟
اصنعي بنفسك مكعبات ثلج من عصائر الفواكه
عصير الكيوي
مرّري المكعبات على وجهكِ بعد أن تنظّفيه جيّدًا
فهي تخفف من إفراز البشرة للزيوت خصوصًا في فصل الصيف
الفواكه الأكثر افادة للبشرة هي:
يحتوي على الفيتامين "ج"
يعزّز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا
غنيّ أيضًا بمضادات الأكسدة
عصير البرتقال
يساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة التصبّغات
وتخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعة
عصير البطيخ
يحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامين "أ"
يساعد على ترطيب البشرة ويحارب التجاعيد
عصير المانغو
يحتوي على الزنك الذي يعالج الالتهابات
يساعد على ترطيب البشرة
يقوّي قدرة البشرة على مقاومة تأثيرات الشمس