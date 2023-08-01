طريقة عمل سمك المسكوف العراقي بالفرن

مقادير السمك المسكوف العراقي المشوي في الفرن
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة كبيرة من الكاري.
- كمية من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- سمكة حسب الرغبة في الحجم.
مكونات الصلصة
- 2 بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.
- 2 ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم، والمفرومة فرماً ناعماً.
- حزمة من البقدونس المفرومة فرماً ناعماً.
- 4 فصوص من الثوم المفروم فرماً ناعماً.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
طريقة التحضير
- يتم تنظيف السمك جيداً والتخلص من قشوره، ثم يتم شق بطن السمك طولياً إلى الوصول إلى الرأس، ويتم إزالة الأحشاء، ثم تنظيف السمك بالماء جيداً.
- يتم رش الملح على جانبي السمك، ويدعك جيداً، ثم يوضع السمك في صينية مدهونة بالزيت.
- قومي بإضافة كل من الملح، والكاري، والخل إلى السمك، ثم توضع الصينية في الفرن المتوسط الحرارة، وتترك لمدة نصف ساعة تقريباً إلى تمام النضج.
- يتم تحضير الصلصة وهذا بوضع كل من البصل، والثوم، والبقدونس، والطماطم في الزيت في مقلاة على النار، ويتم التقليب، ثم إضافة معجون الطماطم، وتترك الصلصة على النار لمدة 5 دقائق تقريباً إلى أن تتسبك.
- عند قرب نضج السمك يتم صب الصلصة، وتفرد جيداً عليه، ثم يتم إعادة الصينية إلى الفرن لمدة 5 دقائق.
- تخرج الصينية من الفرن، وتقدم مع الأرز.