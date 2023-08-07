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تعرفي على فوائد الشوفان للامساك

للنساء فقط

2023-08-07 | 07:40
تعرفي على فوائد الشوفان للامساك
617 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

الإمساك، سواء العابر أو المزمن، يصيب النساء والأشخاص من كبار السن أكثر من غيرهم. والإمساك يمكن الشفاء منه. وإذا كان شرب الماء وأكل الخوخ من الحلول الفعالة لعلاج المشكلة، إلا أن هناك بدائل طبيعية أخرى لتحفيز العبور البطيء والكسل المعوي.

تطلعي في السطور الآتية على فوائد الشوفان للإمساك:

- الشوفان مليّن طبيعي لطيف على المعدة، إذ يساهم في التخلص من مشكلة الإمساك.
- الشوفان يساعد على تنظيم عملية الهضم، فهو بالتالي صديق للجهاز الهضمي.
- تناول الشوفان مع الوجبات اليومية، يُبطئ معدل الهضم، ويعمل على امتصاص السكريات الموجودة في الطعام.
- الشوفان يعمل على تخليص الجسم من السموم، من خلال عملية التخلص من الفضلات.
- الشوفان يساعد على تسكين آلام البواسير المصاحبة للإمساك.
- الشوفان يساعد الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي بشكل عام.

بعض فوائد الشوفان الأخرى
- يعتبر الشوفان واحدًا من أفضل الأطعمة التي تكافح الكوليسترول المرتفع في الدم. وهو بالتالي يحمي القلب.
- باحتوائه على الألياف الغذائية بنسب مرتفعة، يؤمن الشوفان الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، فيساعد على تخفيض الوزن.
- بفضل احتواء الشوفان على الألياف الغذائية من نوع بيتا غلوكان، التي تبطئ عملية امتصاص السكر في الجسم، لذا فهو يُعتبر ملائما جدا لمريض السكري.
- أثبتت الأبحاث العلمية أن للشوفان مزايا في الوقاية من الأمراض السرطانية، فهو غني بالألياف الغذائية والفيتوكيميكال، التي تؤمن الوقاية من سرطان الثدي.
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