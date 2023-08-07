تعرفي على فوائد الشوفان للامساك

تطلعي في السطور الآتية على فوائد الشوفان للإمساك:- الشوفان مليّن طبيعي لطيف على المعدة، إذ يساهم في التخلص من مشكلة الإمساك.- الشوفان يساعد على تنظيم عملية الهضم، فهو بالتالي صديق للجهاز الهضمي.- تناول الشوفان مع الوجبات اليومية، يُبطئ معدل الهضم، ويعمل على امتصاص السكريات الموجودة في الطعام.- الشوفان يعمل على تخليص الجسم من السموم، من خلال عملية التخلص من الفضلات.- الشوفان يساعد على تسكين آلام البواسير المصاحبة للإمساك.- الشوفان يساعد الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي بشكل عام.بعض فوائد الشوفان الأخرى- يعتبر الشوفان واحدًا من أفضل الأطعمة التي تكافح الكوليسترول المرتفع في الدم. وهو بالتالي يحمي القلب.- باحتوائه على الألياف الغذائية بنسب مرتفعة، يؤمن الشوفان الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، فيساعد على تخفيض الوزن.- بفضل احتواء الشوفان على الألياف الغذائية من نوع بيتا غلوكان، التي تبطئ عملية امتصاص السكر في الجسم، لذا فهو يُعتبر ملائما جدا لمريض السكري.- أثبتت الأبحاث العلمية أن للشوفان مزايا في الوقاية من الأمراض السرطانية، فهو غني بالألياف الغذائية والفيتوكيميكال، التي تؤمن الوقاية من سرطان الثدي.