وصفة اليوم.. مرق البامية على الطريقة العراقية

المقادير‏- 1 كيلو لحم غنم ضلع أو رقبة‏-1 كيلو بامية منظفة ومقطوعة الرأس‏-2 كوب عصير طماطم‏-½ كوب صغير عصير النارنج او عصير ليمون‏-1 معلقة كبيرة معجون طماطم‏-3 فص ثوم‏-1 معلقة صغيرة ملح‏-¼ معلقة صغيرة سكر‏-دهن مقطع قطع صغيرة - حسب الرغبة‏-فلفل حار - حسب الرغبةطريقة التحضير:- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثم نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونقلبها مع الزيت، ثم نضيف البامية ونقلبها مع اللحم والزيت لمدة ثلاث دقائق.- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية.- نعصر الطماطم داخل الخلاط الكهربائي، ونصفيه ثم نضيف له معجون الطماطم، ونضيف الصلصة لمرقة اللحم مع الملح وعصير الليمون.- نضيف المرقة إلى البامية ونقلبها ثم نتركها على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح المرقة كثيفة ونتأكد من نضج البامية واللحم.- نقدم مرقة البامية باللحم ساخنةً مع الأرز المفلفل.- ملاحظة: من الممكن تحضير الثريد من مرق البامية، وذلك بوضع قطع الخبز الرقيق في صينية وتشريبه بالمرق والبامية، ونضع على وجهه قطع اللحم.- وإذا أردت تناول البامية بالخبز فيجب أن تكون المرقة خفيفة أي سائلة، أما إذا أردت تقديمها مع الأرز فيجب أن تكون غليظة سميكة.