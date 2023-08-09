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وصفة اليوم.. مرق البامية على الطريقة العراقية

للنساء فقط

2023-08-09 | 07:40
وصفة اليوم.. مرق البامية على الطريقة العراقية
510 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

البامية العراقية مع اللحم.. لتعدي طبق رئيسي من أشهر الأطباق العراقية، وجبة غداء مميزة وشهية، تتبعي الخطوات وأبهري عائلتك بألذ الوجبات على السفرة.

المقادير
‏- 1 كيلو لحم غنم ضلع أو رقبة
‏-1 كيلو بامية منظفة ومقطوعة الرأس
‏-2 كوب عصير طماطم
‏-½ كوب صغير عصير النارنج او عصير ليمون
‏-1 معلقة كبيرة معجون طماطم
‏-3 فص ثوم
‏-1 معلقة صغيرة ملح
‏-¼ معلقة صغيرة سكر
‏-دهن مقطع قطع صغيرة - حسب الرغبة
‏-فلفل حار - حسب الرغبة

طريقة التحضير:

- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثم نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.

- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونقلبها مع الزيت، ثم نضيف البامية ونقلبها مع اللحم والزيت لمدة ثلاث دقائق.

- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية.
- نعصر الطماطم داخل الخلاط الكهربائي، ونصفيه ثم نضيف له معجون الطماطم، ونضيف الصلصة لمرقة اللحم مع الملح وعصير الليمون.

- نضيف المرقة إلى البامية ونقلبها ثم نتركها على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح المرقة كثيفة ونتأكد من نضج البامية واللحم.

- نقدم مرقة البامية باللحم ساخنةً مع الأرز المفلفل.

- ملاحظة: من الممكن تحضير الثريد من مرق البامية، وذلك بوضع قطع الخبز الرقيق في صينية وتشريبه بالمرق والبامية، ونضع على وجهه قطع اللحم.

- وإذا أردت تناول البامية بالخبز فيجب أن تكون المرقة خفيفة أي سائلة، أما إذا أردت تقديمها مع الأرز فيجب أن تكون غليظة سميكة.

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