وصفة اليوم.. مرق البامية على الطريقة العراقية

المقادير
- 1 كيلو لحم غنم ضلع أو رقبة
-1 كيلو بامية منظفة ومقطوعة الرأس
-2 كوب عصير طماطم
-½ كوب صغير عصير النارنج او عصير ليمون
-1 معلقة كبيرة معجون طماطم
-3 فص ثوم
-1 معلقة صغيرة ملح
-¼ معلقة صغيرة سكر
-دهن مقطع قطع صغيرة - حسب الرغبة
-فلفل حار - حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثم نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.
- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونقلبها مع الزيت، ثم نضيف البامية ونقلبها مع اللحم والزيت لمدة ثلاث دقائق.
- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية.
- نعصر الطماطم داخل الخلاط الكهربائي، ونصفيه ثم نضيف له معجون الطماطم، ونضيف الصلصة لمرقة اللحم مع الملح وعصير الليمون.
- نضيف المرقة إلى البامية ونقلبها ثم نتركها على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح المرقة كثيفة ونتأكد من نضج البامية واللحم.
- نقدم مرقة البامية باللحم ساخنةً مع الأرز المفلفل.
- ملاحظة: من الممكن تحضير الثريد من مرق البامية، وذلك بوضع قطع الخبز الرقيق في صينية وتشريبه بالمرق والبامية، ونضع على وجهه قطع اللحم.
- وإذا أردت تناول البامية بالخبز فيجب أن تكون المرقة خفيفة أي سائلة، أما إذا أردت تقديمها مع الأرز فيجب أن تكون غليظة سميكة.