لتوحيد لون البشرة.. تعرفي على 7 وصفات طبيعية

ويمكن لهذه العلاجات الطبيعية إزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من بشرتك وعلامات الأضرار البيئية، ما يحسن نضارة البشرة وتألقها.
علاجات منزلية للبشرة غير الموحدة اللون:
1. الحليب وصودا الخبز:
المكونات:
- ملعقتان صغيرتان من حليب.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات في وعاء، وضعيها على وجهكِ.
- اتركيها تجف على بشرتكِ.
- اغسلي وجهكِ بالماء البارد.
2. مقشر الليمون والسكر وزيت جوز الهند:
المكونات:
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من حبيبات السكر.
½- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات في وعاء.
- ضعي القناع على وجهك وافركيه بلطف، وتجنبي المنطقة المحيطة بعينيكِ
- اغسليه بالماء الفاتر، وجففي بشرتك بالمنشفة.
3.الكركم والزبادي وعصير الليمون:
المكونات:
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف.
- ضعي المكونات على بشرتكِ، ودلكي لمدة دقيقتين بحركة دائرية.
- اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء البارد.
4. قناع الوجه بودرة الحليب:
المكونات:
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحليب.
- ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
طريقة التحضير:
- امزجي المكونين، وضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهكِ.
- اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ.
5. الطماطم وعصير الليمون والعسل:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.
- 2_3 قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
- امزجي عصير الطماطم مع عصير الليمون والعسل.
- ضعيه بالتساوي على بشرتكِ.
- اتركيه لمدة 15 دقيقة.
- اغسليه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.
6. البابايا الخام وغسول الوجه بالحليب:
المكونات:
- نصف كوب من البابايا الخام (مكعبات).
- ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.
طريقة التحضير:
- امزجي البابايا الخام في عجينة ناعمة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء، إذا لزم الأمر.
- أضيفي الحليب، واصنعي عجينة سميكة.
- وزعي العجينة على جميع أنحاء بشرتكِ ورقبتكِ.
- انتظري لمدة 15-20 دقيقة، واتركيها تجف.
- اغسلي بشرتكِ بالماء البارد.
7. قناع الليمون والعسل وجوزة الطيب والقرفة:
المكونات:
· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
· ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
· ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
· ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات في وعاء.
- دلكي وجهكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
- أزيلي القناع عن طريق التدليك بأصابعكِ بحركة دائرية.