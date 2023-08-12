لتوحيد لون البشرة.. تعرفي على 7 وصفات طبيعية

ويمكن لهذه العلاجات الطبيعية إزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من بشرتك وعلامات الأضرار البيئية، ما يحسن نضارة البشرة وتألقها.علاجات منزلية للبشرة غير الموحدة اللون:1. الحليب وصودا الخبز:المكونات:- ملعقتان صغيرتان من حليب.- ملعقة صغيرة من الدقيق.- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.طريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات في وعاء، وضعيها على وجهكِ.- اتركيها تجف على بشرتكِ.- اغسلي وجهكِ بالماء البارد.2. مقشر الليمون والسكر وزيت جوز الهند:المكونات:- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.- ملعقة كبيرة من حبيبات السكر.½- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات في وعاء.- ضعي القناع على وجهك وافركيه بلطف، وتجنبي المنطقة المحيطة بعينيكِ- اغسليه بالماء الفاتر، وجففي بشرتك بالمنشفة.3.الكركم والزبادي وعصير الليمون:المكونات:- ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.- ملعقة صغيرة من الكركم.· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف.- ضعي المكونات على بشرتكِ، ودلكي لمدة دقيقتين بحركة دائرية.- اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء البارد.4. قناع الوجه بودرة الحليب:المكونات:- ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحليب.- ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.طريقة التحضير:- امزجي المكونين، وضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهكِ.- اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ.5. الطماطم وعصير الليمون والعسل:المكونات:- ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.- 2_3 قطرات من عصير الليمون.- ملعقة كبيرة من العسل.طريقة التحضير:- امزجي عصير الطماطم مع عصير الليمون والعسل.- ضعيه بالتساوي على بشرتكِ.- اتركيه لمدة 15 دقيقة.- اغسليه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.6. البابايا الخام وغسول الوجه بالحليب:المكونات:- نصف كوب من البابايا الخام (مكعبات).- ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.طريقة التحضير:- امزجي البابايا الخام في عجينة ناعمة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء، إذا لزم الأمر.- أضيفي الحليب، واصنعي عجينة سميكة.- وزعي العجينة على جميع أنحاء بشرتكِ ورقبتكِ.- انتظري لمدة 15-20 دقيقة، واتركيها تجف.- اغسلي بشرتكِ بالماء البارد.7. قناع الليمون والعسل وجوزة الطيب والقرفة:المكونات:· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.· ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.· ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.· ملعقة كبيرة من العسل.طريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات في وعاء.- دلكي وجهكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.- أزيلي القناع عن طريق التدليك بأصابعكِ بحركة دائرية.