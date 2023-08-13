أطعمة غنية بفيتامين D.. تعرفي عليها

اكتشفي في الآتي العناصر الغذائية الأكثر غنى بالفيتامين دي D:- سمك السردين بالزيتالرفيق المثالي لرحلاتنا، السردين بالزيت يعتبر مصدراً مثيراً للاهتمام للفيتامين دي D ويبلغ مستوى الفيتامين دي D في السردين بالزيت: كل 100 غرام تحتوي على 10.8 وحدة دولية.- سمك السلمونميزته أنه يمكن استهلاكه نيئاً أو مطبوخاً، ومدخناً. ويختلف مستوى الفيتامين دي D حسب طريقة تحضيره وطهيه، ولكن طبخه على البخار يعطي أفضل ميزاته. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في سمك السلمون المطهو على البخار: كل 100 غرام تحتوي على 8.7 وحدة دولية.ويبلغ مستوى الفيتامين دي في سمك السلمون النيئ: كل 100 غرام تحتوي على 4.69 وحدة دولية. أما مستوى هذا الفيتامين في السلمون المدخن: كل 100 غرام تحتوي على 2.97 وحدة دولية.- كبد العجلكبد العجل مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. ولا يعشق الأطفال هذا الكبد كثيراً، رغم أنه يحتوي على العديد من الفوائد: يحتوي كذلك على الحديد والبروتينات. يبلغ مستوى الفيتامين دي D في الكبد المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.52 وحدة دولية.- الفطرالفطر هو الوحيد بين الخضراوات الذي يعتبر مصدراً للفيتامين دي D. وكل 100 غرام من الفطر تحتوي على 5 وحدات دولية من الفيتامين دي D. وهذه الكمية من الفيتامين من بين 5 أسباب جيدة لأكل الفطر.- الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم، وحليف يمكن الاعتماد عليه لمحاربة التعب والكآبة، وثبت أنها مصدر جيد للفيتامين دي D. ومن الواضح أنها لا تنافس الأسماك في محتواها من هذا الفيتامين، ولكن لا يجب إغفال هذا المصدر. يبلغ مستوى الفيتامين دي في الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من نسبة 40 في المائة من الكاكاو على الأقل: كل 100 غرام تحتوي على حوالي 5 وحدات دولية.- البيضسواء كان البيض نيئاً، مسلوقاً أم مخفوقاً، فإنه مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في صفار البيض المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.11 وحدة دولية. ويبلغ مستواه في البيض المسلوق: كل 100 غرام تحتوي على 2 وحدة دولية. أما مستوى الفيتامين في البيض المخفوق: كل 100 غرام تحتوي على 1.72 وحدة دولية.- الحليبالحليب وجميع أنواع الأجبان والألبان فهي غنية بفيتامين D وتمتصها العظام بكل سهولة.- يذكر أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين D تكمن بالتعرض لأشعة الشمس، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وما تبقى من الفيتامينات الضرورية.