بالفيديو: استخدامات غير معروفة لحبوب القهوة المطحونة

نخلط القهوة المطحونة مع الماء والصابوننفرك الأسطح برفق لتحجب البقع العنيدة عن الأسطح الخشبيّةنملأ زجاجة صغيرة بحبوب القهوة المطحونة فرائحتها تجذب الصراصيرنرش كميات صغيرة من القهوة المطحونة على الأرض حيث يكون مسار النملنفرك الأواني والمقالي جيّدًا بالقهوة للتخلص من الطعام العالق بهايصنع السائل عن طريق إضافة 3 ملاعق من القهوة المطحونة مع الماء الدافئنتخلّص منبوضع فنجان من القهوة المطحونة داخل الثلاجةيغيّر محتوى الفنجان كل 15 يومًا