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بالفيديو: استخدامات غير معروفة لحبوب القهوة المطحونة

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2023-08-14 | 07:36
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بالفيديو: استخدامات غير معروفة لحبوب القهوة المطحونة

المصدر:
السومرية
312 مشاهدة

تصليح الأثاث الخشبي
ننقع ملعقة من القهوة المطحونة في الماء الدافئ لدقائق
نفرك الخدوش على الأثاث الخشبي بالسائل ليبدو الأثاث كأنّه جديد

تلميع الأسطح الخشبية
نخلط القهوة المطحونة مع الماء والصابون
نفرك الأسطح برفق لتحجب البقع العنيدة عن الأسطح الخشبيّة

التخلص من الصراصير والنمل
نملأ زجاجة صغيرة بحبوب القهوة المطحونة فرائحتها تجذب الصراصير
نرش كميات صغيرة من القهوة المطحونة على الأرض حيث يكون مسار النمل

استخدامات القهوة في المطبخ
نفرك الأواني والمقالي جيّدًا بالقهوة للتخلص من الطعام العالق بها
يصنع السائل عن طريق إضافة 3 ملاعق من القهوة المطحونة مع الماء الدافئ

نتخلّص من رائحة الثلاجة الكريهة بوضع فنجان من القهوة المطحونة داخل الثلاجة
يغيّر محتوى الفنجان كل 15 يومًا
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