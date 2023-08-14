بالفيديو: استخدامات غير معروفة لحبوب القهوة المطحونة

تصليح الأثاث الخشبي
ننقع ملعقة من القهوة المطحونة في الماء الدافئ لدقائق
نفرك الخدوش على الأثاث الخشبي بالسائل ليبدو الأثاث كأنّه جديد
تلميع الأسطح الخشبية
نخلط القهوة المطحونة مع الماء والصابون
نفرك الأسطح برفق لتحجب البقع العنيدة عن الأسطح الخشبيّة
التخلص من الصراصير والنمل
نملأ زجاجة صغيرة بحبوب القهوة المطحونة فرائحتها تجذب الصراصير
نرش كميات صغيرة من القهوة المطحونة على الأرض حيث يكون مسار النمل
استخدامات القهوة في المطبخ
نفرك الأواني والمقالي جيّدًا بالقهوة للتخلص من الطعام العالق بها
يصنع السائل عن طريق إضافة 3 ملاعق من القهوة المطحونة مع الماء الدافئ
نتخلّص من رائحة الثلاجة الكريهة
بوضع فنجان من القهوة المطحونة داخل الثلاجة
يغيّر محتوى الفنجان كل 15 يومًا