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تعرفي على 7 نصائح للتخلص من العرق في فصل الصيف

للنساء فقط

2023-08-14 | 07:37
تعرفي على 7 نصائح للتخلص من العرق في فصل الصيف
632 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يعاني الكثيرون من فرط التعرق تحت الإبطين. قد يكون هذا الأمر طبيعياً وصحياً. ومع ذلك، فهو يعتبر مصدر قلق، إذ يسبب الإحراج. إذا كنت قلقة بشأن فرط التعرق تحت الإبطين، وتفضلين علاجه بطرق طبيعية، بعيداً عن المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية؟.

جمعنا بعض المكونات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة، جنباً إلى جنب مع نصائح للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف.

- مكونات طبيعية آمنة وفعالة لعلاج العرق تحت الإبطين
فيما يلي، وصفات طبيعية آمنة وفعالة للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف، تمتاز بخصائص علاجية مضادة للعرق، لا تقتصر فوائدها على وقف العرق تحت الإبطين فحسب، بل تضفي رائحة منعشة أيضاً. استفيدي من هذه المكونات الطبيعية للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف، والتمتع برائحة عطرة.

- الخل
يوفر الخل فوائد جمالية عدة. وعند وضعه مباشرة على الجلد، يعمل كعقار قابض للمسام، ويساعد على إزالة البكتيريا. إذا كنت تتعرقين بغزارة، فإن شرب خل أو وضعه مباشرة على المنطقة المتعرقة كل ليلة، قد يساعد على تقليل العرق.

- الشاي الأخضر والأسود
قد يبدو شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي أمراً غير منطقي لوقف العرق. لكن الشاي الأخضر يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين "ب"، اللذين يعملان على تضييق الغدد العرقية، مما يحد من العرق. حاولي استبدال قهوة الصباح بالشاي الأخضر للحصول على فوائد منع العرق. وعند التعرق المفرط تحت الإبط، فإن الشاي الأسود له خصائص قابضة يمكن أن تقلل العرق عند وضعه مباشرة على بشرتك. بعد تخمير الشاي الأسود (وتركه ليبرد)، افركي الشاي على الإبطين بمنشفة (أو كيس الشاي نفسه) لبضع دقائق.

- عصير عشبة القمح
عصير عشبة القمح، يعد من الطرق الطبيعية الآمنة والفعالة للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف. فهو مزيل طبيعي للسموم، نظراً لغناه بفيتامين "أ" و"ج"، و"ب 12"، و"ب 6" وحمض الفوليك. فإن شرب ملعقة كبيرة من عشبة القمح يومياً يساعد في محاربة العرق، ويقلل أيضاً من رائحة العرق.

- نشا الذرة وصودا الخبز
نشا الذرة وصودا الخبز من المكونات الطبيعية التي تمتص الماء بشكل طبيعي. نظراً لأن صودا الخبز قلوية، فإنها تتصدى للأحماض المحبة للبكتيريا في العرق، وتعمل كمزيل طبيعي للعرق.

للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف، ما عليك سوى مزج مقدار ملعقة كبيرة كل من نشا الذرة وصودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء، للحصول على مزيج متجانس. طبقي الأخير تحت الإبطين بعد التأكد من نظافتهما وتجفيفهما جيداً. انتظري 15 دقيقة قبل شطف تحت الإبطين بالماء.

- زيت شجرة الشاي
مثل الشاي والخل، يعمل زيت شجرة الشاي كعقار قابض لمحاربة البكتيريا المسببة للعرق. انقعي كرة قطنية في زيت شجرة الشاي وامسحي بها الإبطين يومياً. يجب أن تبدأ التأثيرات في الظهور في غضون أيام قليلة. بالإضافة إلى فوائد زيت شجرة الشاي للتخلص من العرق في الصيف، فإن زيت شجرة الشاي الأخضر يفيد في علاج البشرة الدهنية.

- الليمون الحامض
الحامض الموجود في الليمون يجعله مرشحاً مثالياً، لتقليل التعرق المفرط بشكل طبيعي. يمكنك إما فرك نصف ليمونة على الإبط (أثناء الضغط برفق لاستخراج السائل) أو خلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز وتطبيقه بقطعة قطن. حاولي ترك عصير الليمون لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيه جيداً.

- الزيوت الطبيعية
تعد الزيوت الطبيعية مثل، زيت السرو والخزامى والنعناع والصنوبر من أهم الطرق للتخلص من العرق تحت الإبطين في الصيف، إذ تمنع وتنظم الرطوبة الزائدة تحت الإبطين وامتصاص الرطوبة. يمكنك تطبيق أي من هذه الزيوت في روتين العناية بالبشرة الخاص بك. فقط تأكدي من أنه يناسب نوع بشرتك لمنع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها مثل الحساسية. علاوة على ذلك، من الأفضل استخدام الزيوت الأساسية مع الزيوت الحاملة لتخفيفها.
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