بالفيديو.. المشروبات الغازية لشعر أكثر نعومة وكثافة

تحتوي المشروبات الغازية على
مياه غازية
سكر
حمض الفوسفوريك
كافيين
يوضح خبراء التجميل بأن غسيل الشعر بالمشروبات الغازية يجعله أكثر نعومة ويخفف من حدة الشعر المجعد
كثافة الشعر
وزّعي عبوتين من المشروبات الغازية السوداء على شعرك بالتساوي
اتركيه لمدة 3 ساعات ثم اغسليه جيدا
علاج تقصف الشعر
امزجي عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع نصف كوب من عصير الليمون وكوب كبير من الحناء
اتركيها في مكان دافئ ليلة كاملة
ادهني الخليط على شعرك ولفيه بغطاء لمدة 3 ساعات ثم اغسليه جيدا بالشامبو
فرد وتنعيم الشعر
اخلطي عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع كمية مماثلة من ماء الورد
ضعيها على شعرك ودلّكيه من الجذور حتى الأطراف
لفيه جيداً بغطاء الشعر لمدة ساعتين
اغسليه جيداً بالشامبو
لا يجب الافراط في استخدام المشروبات الغازية على الشعر
واعتمادها فقط لفترات محدودة من العلاج
لتجنب مشاكل في فروة الرأس على المدى الطويل