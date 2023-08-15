بالفيديو.. المشروبات الغازية لشعر أكثر نعومة وكثافة

تحتوي المشروبات الغازية علىمياه غازيةسكرحمض الفوسفوريككافيينيوضح خبراء التجميل بأن غسيل الشعر بالمشروبات الغازية يجعله أكثر نعومة ويخفف من حدة الشعر المجعدكثافة الشعروزّعي عبوتين من المشروبات الغازية السوداء على شعرك بالتساوياتركيه لمدة 3 ساعات ثم اغسليه جيداامزجي عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع نصف كوب من عصير الليمون وكوب كبير من الحناءاتركيها في مكان دافئ ليلة كاملةادهني الخليط على شعرك ولفيه بغطاء لمدة 3 ساعات ثم اغسليه جيدا بالشامبواخلطي عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع كمية مماثلة من ماء الوردضعيها على شعرك ودلّكيه من الجذور حتى الأطرافلفيه جيداً بغطاء الشعر لمدة ساعتينلا يجب الافراط في استخدام المشروبات الغازية على الشعرواعتمادها فقط لفترات محدودة من العلاجلتجنب مشاكل في فروة الرأس على المدى الطويل