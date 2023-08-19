طرق فعالة لإزالة الحبر من الملابس البيضاء

- حلول متبعة في تنظيف الحبرفي إطار الحلول المتبعة في تنظيف الحبر، من الثوب الأبيض، توضع فوطة مصنوعة من القماش، بيضاء اللون، في الجهة الخلفية من البقعة، ثمّ، تبلل فوطة مبللة بالماء للتربيت على البقعة، حتى لا تثبت في ألياف الثوب الأبيض، مع قلب قطعة الملابس، ومسح الجانب الخلفي، باستخدام:- الكحول الطبي: يطبق الكحول الطبي على فوطة بيضاء مبللة به، مع التربيت على البقعة، ومسحها برفق. لكن، لا يصح استخدام الكحول الطبي على أنسجة، مثل: الأسيتات أو الحرير أو الصوف أو الرايون، بل عي القطن والبوليستر، على وجه الخصوص.- الماء وصودا الخبز: من جهة ثانية، يصح مسح بقع الحبر القابلة للغسل بمزيج مؤلف من الماء وصودا الخبز، بمعدل مقدارين من صودا الخبز ومقدار من الماء، بصورة يمزج المكونان ببعضهما البعض في وعاء صغير لعمل عجينة سائلة. يستخدم القطن في وضع المعجون على بقعة الحبر، مع التربيت عليها. الجدير بالذكر أن مسحوق صودا الخبز فعال على الحبر القابل للغسيل، مثل: الحبر العائد لقلم الحبر الجاف.- الماء والخل الأبيض: المزيج مناسب لإزالة البقع الصعبة، مثل: الحبر. في هذا الإطار، تُنقع قطعة الملابس بأكملها في محلول مؤلف من لتر واحد من الماء البارد وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، مع دعك البقعة، برفق، باستخدام إسفنجة أو فوطة كل 10 دقائق أو نحو ذلك. يصح استخدام هذه الطريقة للحبر الأحمر، ولكل أنواع البقع.وصفة فعالة في إزالة الحبر من الثوب الأبيضتمزج ملعقة كبيرة من الجلسرين بملعقة صغيرة من سائل الجلي، في وعاء، مع ترطيب فوطة بيضاء في المزيج ومسح جانبي البقعة الجافة. ثم، يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، فاستخدام الإصبع لوضع المزيد من الجلسرين على البقعة، وشطف الملابس بالماء البارد.الجدير بالذكر أن الجلسرين يساعد في تشبع البقع الجافة وتكسيرها، مما يجعل المنظف مثاليا لبقع الحبر القديمة، علما أن الجلسرين مناسب على معظم الأقمشة، بما في ذلك الحرير.