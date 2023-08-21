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تعرفي على طريقة تحضير تشريب الأحمر العراقي

للنساء فقط

2023-08-21 | 07:42
تعرفي على طريقة تحضير تشريب الأحمر العراقي
589 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يعتبر التشريب الأحمر العراقي من الطبخات المشهورة والمنتشرة بشكل كبير في العراق، يمكنك أن تجربيها لأسرتك كنوع من التغيير، خاصة أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وسريعة، لذلك سنوضح لكِ طريقة تحضيرها.

المكونات
- لحم غنم: 1 كيلو (بالعظم)
- البصل: 2 حبة
- حمص: كوب (منقوع او علبة حمص)
- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة
- عصير طماطم: كوب
- الليمون اسود (نومي بصرة): 3 حبات (جاف)
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
- الزيت: قليل
- الماء: لتر ونصف
- الخبز: 2 رغيف (عراقي)

طريقة التحضير
- في قدر على النار يوضع قليل من الزيت ويضاف اللحم ويقلب حتى يحمر قليلا.
- يضاف البصل للحم بعد ان يقطع الى ارباع ويقلب قليلا.
- يضاف لتر ونصف ماء الى اللحم والبصل ويترك حتى يغلي وتزال الرغوة ان وجدت.
- تضاف باقي المكونات من الصلصة وعصير الطماطم والحمص المسلوق والليمون الأسود (نومي البصرة) لكن يضاف الملح والفلفل بعد نضوج اللحم.
- يقطع ٢ رغيف خبز ويسقى بالمرقة ويصف اللحم والليمون الأسود (نومي البصرة) فوق الخبز ويقدم مع البصل الاخضر والطرشي.
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