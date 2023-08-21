تعرفي على طريقة تحضير تشريب الأحمر العراقي

المكونات- لحم غنم: 1 كيلو (بالعظم)- البصل: 2 حبة- حمص: كوب (منقوع او علبة حمص)- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة- عصير طماطم: كوب- الليمون اسود (نومي بصرة): 3 حبات (جاف)- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبة- الزيت: قليل- الماء: لتر ونصف- الخبز: 2 رغيف (عراقي)طريقة التحضير- في قدر على النار يوضع قليل من الزيت ويضاف اللحم ويقلب حتى يحمر قليلا.- يضاف البصل للحم بعد ان يقطع الى ارباع ويقلب قليلا.- يضاف لتر ونصف ماء الى اللحم والبصل ويترك حتى يغلي وتزال الرغوة ان وجدت.- تضاف باقي المكونات من الصلصة وعصير الطماطم والحمص المسلوق والليمون الأسود (نومي البصرة) لكن يضاف الملح والفلفل بعد نضوج اللحم.- يقطع ٢ رغيف خبز ويسقى بالمرقة ويصف اللحم والليمون الأسود (نومي البصرة) فوق الخبز ويقدم مع البصل الاخضر والطرشي.