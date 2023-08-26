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4 وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك

للنساء فقط

2023-08-26 | 07:30
4 وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك
51 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل، جميعها تؤثر سلباً على صحة بشرتنا، وتؤدي إلى ظهور البقع الداكنة وغيرها من المشكلات الجلدية. وعلى الرغم من توفر العديد من العلاجات التجميلية للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك، ثمة خلطات طبيعية تمتاز بخصائص مضادة للأكسدة من شأنها إزالة هذه البقع وتعزيز نضارة البشرة في آن واحد.

- مكونات طبيعية فعالة لعلاج البقع الداكنة
استفيدي من خصائص بعض المكونات الطبيعية المتوفرة بين يديك، وحضريها بنفسك للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك. يمكنك توقع رؤية النتائج في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

- جل الصبار مضاد طبيعي للأكسدة
يحتوي الصبار على خصائص مضادة للأكسدة، مما يجعله مكوناً رائعاً للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك. كما ويفيد جل الصبار في علاج الهالات السوداء أيضاً.

طريقة التطبيق:
طبقي جل الصبار الطبيعي مباشرة على البقع الداكنة، وانتظري لمدة 30 دقيقة قبل شطف وجهك بالماء الفاتر. كرري تطبيقه صباحاً ومساءً لمدة أسبوع وستحصلين على النتيجة المرجوة.

- اللبن الرائب للحد من صبغة الميلانين
يحد حمض اللاكتيك المتوفر في اللبن من إنتاج الزائد للأنزيم المسؤول عن إنتاج صبغة الملانين، مما يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتحسين لون البشرة.

طريقة التطبيق:
ضعي اللبن الرائب على البقع الداكنة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر.
نصيحة: إذا كنت صاحبة بشرة دهنية، وتعانين من حب الشباب، أضيفي القليل من عصير الليمون إلى اللبن قبل تطبيقه على بشرتك.

- خل التفاح مقشر طبيعي
يساعد خل التفاح على موازنة درجة حموضة البشرة، بفضل تركيبته الحمضية، ويعمل كمقشر كيميائي لطيف للبشرة. لذا، يعد مثالياً للتخلص من البقع الداكنة على بشرتك.

طريقة التطبيق:
اخلطي كميات متساوية من خل التفاح والماء وبضع قطرات من عصير الليمون الحامض للحصول على مزيج متجانس. بللي قطنة بالأخير ومرريها على بشرتك. انتظري 5 دقائق قبل شطف وجهك بالماء الفاتر.

- شرائح الليمون مبيض طبيعي
يعد الليمون الحامض علاجاً فعالاً للتخلص من البقع الداكنة، نظراً لغناه بحمض الستريك الذي يعمل على تفتيح لون البشرة، وبالتالي التخلص من البقع الداكنة على بشرتك.

طريقة التطبيق:
بعد تقطيع الليمون إلى شرائح، طبقيها بلطف على المنطقة المراد علاجها للتخلص من البقاع الداكنة، وانتظري لمدة 10 دقيقة، قبل شطفها بالماء الفاتر. كرري تطبيقها صباحاً ومساءً.

- أسباب ظهور البقع الداكنة
تحدث البقع الداكنة جراء العديد من العوامل، لعل أبرزها:

- عندما ينتج الجلد الميلانين الزائد، وهو الصباغ البني الطبيعي الذي يعطي لون بشرتنا.
- التعرض لأشعة الشمس، ويعد السبب الرئيسي لظهور البقع الداكنة.
- ندبات حب الشباب
- شيخوخة البشرة، جراء التقدم في السن، إذ يفقد الجلد مرونته نتيجة تباطؤ إنتاج الكولاجين والإيلاستين.
- الحمل والاختلالات الهرمونية.
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