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طريقة عمل الفلافل العراقية في المنزل

للنساء فقط

2023-08-29 | 07:37
طريقة عمل الفلافل العراقية في المنزل
999 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

تشتهر الفلافل بلذتها وإمكانية تناولها على الفطور، الغذاء أو العشاء. تختلف طريقة مكوناتها من بلد إلى آخر، إليك أطيب طريقة عمل الفلافل العراقية الشهية.

مقادير طريقة عمل الفلافل العراقية:
2 كوب حمص، منقوع لمدة 24 ساعة
½ كوب كزبرة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 فص ثوم، مقشر
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة صودا
1 ملعقة صغيرة كاري
1 كوب زيت نباتي للقلي

طريقة عمل الفلافل العراقية:
1- انقعي الحمص ليلة كاملة ثم افرميه بالماكينة مع إضافة جميع المكونات ماعدا الصودا.
2- قبل القلي بـ 10 دقائق ضعي الصودا واخلطي.
3- شكلي الفلافل كرات واقليها في زيت غزير، قدميها مع الصمون العراقي الحار.
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