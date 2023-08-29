طريقة عمل الفلافل العراقية في المنزل

مقادير طريقة عمل الفلافل العراقية:2 كوب حمص، منقوع لمدة 24 ساعة½ كوب كزبرة1 ملعقة صغيرة ملح1 فص ثوم، مقشر1 ملعقة صغيرة كمون1 ملعقة صغيرة صودا1 ملعقة صغيرة كاري1 كوب زيت نباتي للقليطريقة عمل الفلافل العراقية:1- انقعي الحمص ليلة كاملة ثم افرميه بالماكينة مع إضافة جميع المكونات ماعدا الصودا.2- قبل القلي بـ 10 دقائق ضعي الصودا واخلطي.3- شكلي الفلافل كرات واقليها في زيت غزير، قدميها مع الصمون العراقي الحار.