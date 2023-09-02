تعرفي على فوائد زيت الزنجبيل لإنقاص الوزن

تطلعي على فوائد زيت الزنجبيل للتنحيف في السطور التالية.- الزنجبيل حارق طبيعي لدهون الجسميساعد الزنجبيل جنباً إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة في الوصول إلى وزن صحي. عادة، ما يستخدم الزنجبيل مع مكونات أخرى عندما يكون فقدان الوزن هو الهدف، نظراً لاحتواء الزنجبيل على مركبات تسمى "جينجيرول " Gingerols و"شوغولز" Shogaols. تحفز هذه المركبات العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم. كذلك، تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة في السيطرة على الجذور الحرة في الجسم.ووجدت دراسة في فوائد زيت الزنجبيل للتنحيف، أن الزنجبيل له تأثير كبير على وزن الجسم، ودهون البطن، إذ تشجع مادة الـ "جينجيرول " Gingerols بعض الأنشطة البيولوجية في الجسم، ما يساعده على الهضم بشكل أسرع. وتشير الأبحاث إلى أن الجينجيرول قد تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، ما يعد أمراً أساسياً لفقدان الوزن.- طريقة تناول الزنجبيليمكن دمج الزنجبيل مع مكونات أخرى لتعزيز عملية الهضم والمساعدة على فقدان الوزن، من خلال الآتي:- الزنجبيل والليمونيفيد دمج الزنجبيل والليمون معاً في فقدان الوزن، إذ يعمل عصير الليمون كمثبت للشهية، بالإضافة إلى احتوائه على كمية عالية من فيتامين "سي" C.تحفز إضافة عصير الليمون إلى شاي الزنجبيل أو مشروب الزنجبيل على شرب المزيد من السوائل. ما يساعد في الحفاظ على رطوبتك وشعورك بالشبع لفترة أطول، الأمر الذي قد يعزز جهودك في إنقاص الوزن.الطريقة: اشربي مشروب الليمون والزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لزيادة الترطيب.- خل التفاح والزنجبيليمتلك خل التفاح (ACV) خصائص تفيد في إنقاص الوزن. إذ يؤدي استخدامه مع الزنجبيل إلى تعزيز تأثيرات مضادات السكر في الدم ومضادات الأكسدة لكلا المكونين. ويحتوي خل التفاح على البروبيوتيك القوي، ما يحسن صحة الأمعاء أثناء العمل على إنقاص الوزن.الطريقة: أسهل طريقة للحصول على هذين المكونين في نظامك الغذائي هي مزجهما معاً وشربهما.كما ويمكنك تحضير شاي الزنجبيل بتخمير كيس شاي في ماء ساخن وتركه يبرد قبل إضافة خل التفاح. الماء شديد السخونة سيقتل البكتيريا الموجودة في خل التفاح، وسيقلل من تأثير البروبيوتيك. أضيفي القليل من العسل أو عصير الليمون إلى كوب واحد (8 أونصات) من شاي الزنجبيل المخمر، وحركيه مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح واشربيه.اشربي هذا الشاي مرة واحدة يومياً، في الصباح قبل الأكل.- الشاي الأخضر والزنجبيليحتوي الشاي الأخضر على خصائص تفيد في عملية فقدان الوزن. كما يعزز الشاي الأخضر عملية التمثيل الغذائي في الجسم. لن تصدقي ما سيحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يومياً؟الطريقة: يمكنك إضافة الزنجبيل المطحون إلى الشاي الأخضر الساخن للجمع بين التأثيرات القوية لكلا المكونين. يمكنك أيضاً نقع كيس شاي بالزنجبيل وكيس شاي أخضر معاً، مع إضافة المزيد من الماء حتى لا يكون التخمير شديد القوة.اشربي المزيج مرة أو مرتين يومياً، مع الأخذ في الاعتبار أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين.- الزنجبيل لتعزيز الصحةبالإضافة إلى فوائد زيت الزنجبيل للتنحيف، فهو يقدم الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، وأهمها:- تنظيم الكورتيزول (المعروف باسم "هرمون التوتر").- تنشيط حركة الأمعاء وانتظامها.- زيادة الطاقة.- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.- تحسين الذاكرة ووظائف المخ.- تحسين وظيفة الجهاز المناعي.- آثار جانبيةيعد الزنجبيل مشروباً آمناً بشكل عام لمعظم الناس. لكن قد يعاني البعض من آثار جانبية مثل الإمساك وانتفاخ البطن. كما يوصي الأطباء مرضى المرارة ومن يتناولون دواء لتسييل الدم والمرأة الحامل والمرضعة بالحذر عند تناول الزنجبيل.