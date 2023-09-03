تعرفي على أسباب اسمرار البشرة وأهم طرق علاجها

واسمرار البشرة قد يكون طبيعيا نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو لوجود أحد الأسباب المرضية أو غيرها من الأسباب المختلفة.وخلال السطور التالية نتعرف على أهم أسباب اسمرار البشرة.- أسباب اسمرار البشرة:- أشعة الشمس:التعرض للشمس حيث أن الشمس تساعد على تحفيز مادة الميلانين بالجلد والتي تؤدي إلى الاسمرار، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى ظهور بعض البقع الداكنة على البشرة.- أنواع الأدوية:قد يحدث اسمرار البشرة نتيجة تناول بعض العقاقير والأدوية التي يكون لها أضرار على الجلد، ومنها الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا، حيث إنها تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة الجلد.- أسباب هرمونية:* حدوث اضطرابات هرمونية في الجسم قد يؤثر على البشرة مما يصيبها بالاسمرار ومن أهم الأسباب الهرمونية:• تناول حبوب منع الحمل والتي تساعد على تحفيز هرمونات الإستروجين والبروجستيرون للخلايا الصبغية المسؤولة على تكون الميلانين، مما يؤدي إلى الإسمرار وظهور البقع الداكنة.• فرط نشاط الغدة الدرقية والذي يؤدي إلى اسمرار البشرة وظهور التصبغات في بعض المناطق المحددة بالبشرة، كما يتسبب في ظهور البقع.• أثناء فترة الحمل قد تلاحظ المرأة اسمرار البشرة، وهذا بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم أثناء الحمل.• قد يكون اسمرار البشرة ناتجا عن مرض أديسون، والذي يؤثر على الغدد الكظرية، مما يصيب الجلد بالاسمرار نتيجة ترسب الأصبغة الدموية.- أسباب جينية:يوجد بعض الأمراض الجينية التي قد تؤثر على اسمرار البشرة ومنها مرض الورم العصبي الليفي والسلس الصباغي، ومرض الشواك الأسود.- الطرق الطبيعية:إذا كان اسمرار البشرة غير ناتج عن مرض، فيمكن اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذا الاسمرار ومنها:- هلام الألوفيرا لعلاج اسمرار البشرة:* يحتوي هلام الألوفيرا على مادة الألوين والتي تعتبر من العناصر النشطة التي تساعد على تفتيح البشرة.* عليك بمزج 2 ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من العسل ويقلبوا جيدا.* يترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق، ويتم وضعه على البشرة ويترك حتى يجف وتشطف البشرة بالماء الفاتر.- الحليب لعلاج اسمرار البشرة:* يعتبر الحليب من المكونات الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار، وهذا لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي له دور في التقشير الكيميائي وتفتيح البشرة.• يتم تبليل قطعة من القطن ويمسح بها على البشرة مع التركيز على المناطق المصابة بالاسمرار أو التصبغات الجلدية وتشطف بالماء الفاتر، وعليك تكرار هذا مرتين في اليوم.- الليمون لعلاج اسمرار البشرة:* يحتوي الليمون على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للبشرة، كما أنه غنيا بالخصائص التي تساعد على التخلص من اسمرار البشرة وتفتيحها.• قومي بمزج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من عسل النحل ويتم تقليبهم جيدًا.• يوضع الخليط على البشرة المصابة بالاسمرار، ويترك لمدة ربع ساعة ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر.- الطرق الطبية لعلاج اسمرار البشرة:التقشير بالليزر:يمكن اللجوء إلى التقشير بالليزر والذي يساعد على علاج اسمرار البشرة ويوجد نوعين من التقشير بالليزر وهو الليزر الاستئصالي، والذي يتم من خلال استئصال طبقات من الجلد، أما النوع الثاني وهو الليزر غير الاستئصالي، والذي يتم عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين بالجلد.التقشير الكيميائي:يعتبر من الطرق الفعالة لعلاج اسمرار البشرة ويتم العلاج من خلال استخدام أنواع من الأحماض بتركيزات قوية مما يزيل الطبقة العليا من البشرة، وهذا بدوره يساعد على التخلص أيضًا من الكلف والبقع والتصبغات، ولكنه له بعض الأثار الجانبية مثل التهيج والتقرح والاحمرار.تسحيج الجلد:تسحيج الجلد أو حك الجلد من أنواع العلاج التي يقوم بها طبيب الأمراض الجلدية، وهذا من خلال استخدام جهاز يدور بشكل سريع ويتم تمريره على البشرة مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الخارجية من الجلد، مما يساعد على التخلص من الحبوب والبثور والاسمرار والبقع التي توجد على البشرة، ولكن يجب عدم التعرض إلى الشمس لفترة يحددها الطبيب بعد إجراء التسحيج حتى لا يتم الإصابة بالمضاعفات.