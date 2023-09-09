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تعرفي على طريقة تحضير رز الجزر العراقي

للنساء فقط

2023-09-09 | 07:32
تعرفي على طريقة تحضير رز الجزر العراقي
454 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

اليك طريقة عمل رز الجزر، جربي هذا الطبق من المطبخ العراقي اتبعي الخطوات خطوة بخطوة لصنع طبق شهي على وجبة الغداء.

المقادير
- ثلاثة أكواب أرز. (حبة طويلة).
- نصف كيلو جزر.
- حبة بصل متوسطة.
- نصف كيلو لحم.
- ملعقة ونصف فلفل أسود.
- ملعقة هيل مطحونة.
- ملعقة كمون.
حبة واحدة لومي بصرة (ليمون أسود).
- ملح.
- زيت نباتي.
- بهارات مشكلة.

طريقة التحضير
- أحضري كمية الأرز ويفضل أن تختاري أرز بسمتي وانقعيه في الماء ودعيه جانبا.

- قطعي الجزر بعد تقشيره إلى مكعبات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وقطعي اللحم إلى مكعبات واحرصي على أن يكون اللحم بدون عظم.

- في وعاء الطبخ قطعي البصل إلى مكعبات وأضيفي الزيت وقلبيه على نار متوسطة، ثم أضيفي اللحم والجزر وقلبيه جيداً لا تنسي أن تضيفي أثناء ذلك توابل الهيل والكمون والفلفل الأسود، بعد أن ينضج قليلاً، وأضيفي الماء والملح واللومي والبهارات ودعي مكونات الوعاء حتى تنضج.

- اغسلي الأرز المنقوع جيداً حتى يكون نظيفاً وأضيفيه على مكونات الوعاء، وحركي المكونات جيداً حتى يدخل الأرز باللحم والجزر.

- دعيه ينضج تماماً كما تطبخين الأرز المفلفل.


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