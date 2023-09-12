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لترطيب وتنظيف البشرة.. تعرفي على فوائد زيت جوز الهند

للنساء فقط

2023-09-12 | 07:38
لترطيب وتنظيف البشرة.. تعرفي على فوائد زيت جوز الهند
424 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

فوائد زيت جوز الهند للبشرة كثيرة، فهو أحد الزيوت الطبيعية المتعددة الاستخدامات الجمالية، لا سيما فيما يتعلق بمجال العناية بالبشرة. فزيت جوز الهند هو زيت نباتي غير عطري مليء بالفيتامينات والدهون الطبيعية والأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك وحمض اللوريك، وغيرها من المواد التي تمد البشرة بالكثير من المتطلبات والمطريات.

تعرفي معنا فيما يلي، إلى أبرز فوائد زيت جوز الهند للبشرة، وطرق استخدامه.

- ينظف ويطهر البشرة
يعد زيت جوز الهند فعالاً جداً في تطهير وتنظيف البشرة. وإذا كنت ترغبين في تنظيف مزدوج للوجه، فقومي أولاً بتنظيف بشرة وجهك باستخدام قطعة من القطن مغمسة بزيت جوز الهند، بعدها اغسلي وجهك بواسطة غسول للوجه ذي تركيبة لطيفة. واحرصي من ثم على تشطيف وجهك بالماء الدافئ لمدة 30 ثانية.

- يرطب البشرة في الأعماق
زيت جوز الهند هو أحد أفضل الزيوت الطبيعية التي بإمكان المرأة استخدامها لترطيب بشرة الوجه والجسم، وذلك بفضل غناه بالأحماض الدهنية التي ترطب البشرة. كما يعوض البروتين المفقود من البشرة نتيجة عوامل الجو القاسية، مثل الهواء الجاف. ببساطة، ضعي طبقة خفيفة من زيت جوز الهند على بشرتك، ثم دلكيها بحركات دائرية لطيفة.

- يكافح حب الشباب والبثور
يعالج زيت جوز الهند بشكل فعال جداً مشكلة حب الشباب والبثور، بفضل احتوائه على مستويات عالية من حمض اللينوليك المهدئ للبشرة، وهو المكون الذي يفتقده النوع الدهني من البشرة، وذلك المعرض للإصابة بحب الشباب. كذلك، يحتوي على حمض اللوريك الذي يعمل كمضاد للميكروبات، ويقلل من مستويات البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب والتهابات البشرة. أما طريقة استخدامه، فترتكز على تطبيق كمية قليلة من زيت جوز الهند على الوجه وتوزيعها بالتساوي، وبعد دقائق عدة امسحيه بواسطة فوطة قطنية.

- يعمل على إزالة المكياج بفعالية
يمتلك زيت جوز الهند قدرة عالية على التغلغل داخل البشرة لينظفها في الأعماق من كافة آثار المكياج. لذلك، بإمكانك استخدامه كمزيل لمكياج الوجه والعينين على حد سواء، وهو فعال جداً في إزالة مستحضرات المكياج المقاومة بالماء. ضعي زيت جوز الهند على قطعة قطنية وامسحي بها وجهك جيداً.


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