بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل شوربة الآش العراقية

مقادير شوربة الآش- ½كيلو لحم- كوب صغير فاصولياء- كوب صغير حمص- كوب صغير باقلاء- كوب صغير ماش- كوب صغير فاصولياء أو لوبيا حمراء- كوب صغير عدس- كوب صغير رز- حزمة سلك- مكرونة أو شعيرية، حسب الرغبة- كركم- بصل واحد- ملحطريقة عمل شوربة الآش1- انقعي الفاصوليا، الحمص الباقلاء، الفاصولياء الحمراء والماش كل واحدة على حدة لمدة 10 إلى 12 ساعة.2- ابدئي بتقطيع اللحم وضعي على النار مع الأرز ليسلق.3- ابدئي بسلق كل من المكونات الفاصولياء، الحمص، الفاصولياء الحمراء، الماش والباقلاء.4- أضيفيهم فوق اللحم.5- اسلقي الباقلاء وقشريها. أضيفيها فوق المكونات. ثم أضيفي العدس.6- بعد عشر دقائق، أضيفي المكرونة والشعيرية بالكمية حسب الرغبة.7- قطعي البصل لشرائح رفيعة واقليها ليصبح لونها ذهبي أضيفي إليها الكركم حسب الرغبة أو ملعقتين صغيرتين كركم وأضيفيها إلى المكونات.8- اغسلي السلك وقطعيه ناعم وأضيفيه إلى المكونات، اتركيها من خمس إلى عشر دقائق لتثخن. ثم أضيفي ملح وكمون حسب الرغبة.9 - قدميها ساخنة.