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تعرفي على فوائد التمر للنساء

للنساء فقط

2023-09-16 | 07:37
تعرفي على فوائد التمر للنساء
1,373 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

تتعرض أجسام النساء لفقد العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية خلال فترات الحياة المختلفة بسبب الحيض والحمل والولادة، وهو ما يجعل النساء في حاجة مضاعفة لتناول العناصر الغذائية المفيدة التي تعوض ما يفقده الجسم، ويعد التمر من الثمار المفيدة لجميع النساء.

التمر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم مثل الحديد، الألياف، مضادات الأكسدة، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الدهون والبروتينات والسكريات الطبيعية، مما يجعله عنصراً غذائياً متكاملاً لجسم النساء في مختلف المراحل العمرية.

- فوائد التمر في علاج الإمساك
يحتوي التمر على الكثير من الألياف للمساعدة في منع الإمساك، ويمكن تركه في الماء طوال الليل وفي الصباح يتم شرب الماء والرطب المنقوع.

- فوائد التمر لصحة العيون
يحتوي التمر على فيتامين A الذي يحسن النظر ويساعد في علاج الغشى الليلي، وهو مرض يصيب العين ويظهر في سن مبكرة، حيث يمكن للمصابين به الرؤية بوضوح خلال النهار، ولكن أثناء الدخول إلى مجال مظلم تصبح الرؤية صعبة.

- فوائد التمر في كبح الجوع
يساعد التمر في التغلب على الجوع، إذ يعمل على إطلاق السكريات الموجودة فيه التي يمتصها الجسم بسهولة شيئاً فشيئاً، مما يجعل النساء تشعرن بالشبع وقتاً أطول.

- فوائد التمر والحمل الصحي
خلال فترة الحمل، تحتاج النساء إلى سعرات حرارية إضافية يومياً، والتمر قادر على مد الجسم بنسبة مهمة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

- فوائد التمر ومضادات الأكسدة
التمر غني بمضادات الأكسدة، مما يؤخر شيخوخة الجلد ويقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة والتي تلعب دوراً في الشيخوخة والسرطان.

- فوائد التمر والأرق
يساعد التمر على النوم بسبب احتوائه على الحمض الأميني تربتوفان الذي يحفز تكوين هرمون الميلاتونين، وهو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ ويلعب دوراً مهماً في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، لذلك البعض يسمّيه هرمون النوم.

- فوائد التمر والكولسترول الضار
بسبب النسبة العالية من الألياف التي يحتويها، يقلل التمر من مستويات الكولسترول في الدم، مما يحمي الأوعية والشرايين.

- فوائد صحية منوعة للتمر
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة والتي تؤرق الكثير من النساء، ومنها عسر الهضم ومشاكل القولون التي يصاحبها دائماً الإصابة بالإمساك والبواسير.
- النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام نتيجة تعرّض أجسامهن للعديد من التغيرات الهرمونية، وللوقاية من مشاكل العظام والمفاصل ينصح بالرطب لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين D، وهما من أهم العناصر التي تقوي العظام وتحد من آلام المفاصل.
- يحتوي التمر على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة ضد الإصابة بالأمراض المختلفة كنزلات البرد وما شابه، وكذلك الأمراض السرطانية المتعدّدة، وتزيد من مقاومة الجسم وتصدّيه للفيروسات والبكتريا.
- تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم مع تقدمهن في العمر، وتزداد مخاطر إصابتهن بالأنيميا، فيما غنى الرطب بالحديد يقيهن من الإصابة بفقر الدم، ويزيد من معدل الحديد في الدم.
- التمر من أفضل الأغذية للنساء خلال فترة الحمل ولاسيما الشهور الأخيرة لمده الجسم بالكثير من الفيتامينات والعناصر الأساسية التي يتم فقدانها في هذه الفترة الصعبة، كما أنه غني بحمض الفوليك الهام للوقاية من حدوث تشوهات الأجنة.
- يوصى بالتمر في الشهر الأخير من الحمل لكونه يزيد من فرص الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى فعاليته في تخفيف الانقباضات وآلام الولادة.
- الفيتامينات والمعادن الأساسية المتوفرة بكثرة في التمر تجعله من أفضل الأغذية لصحة البشرة، فيمدها بالترطيب الذي تحتاجه ويقاوم الجفاف والتشققات، كما أنه يجعلها نضرة ويزيد حيويتها ويؤخر من ظهور التجاعيد.
- التمر مصدر هام للطاقة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والبروتينات وكذلك السكريات، لذا فهو يقي من حالات الإجهاد والخمول، ويزيد من النشاط البدني.
- يحتوي الرطب على نسبة من الفيتامينات والمعادن والتي تساعد على زيادة كثافة الشعر ونموه وتزيد من جمال الشعر وتحافظ على قوته وصحته.
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