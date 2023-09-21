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تعرفي على وصفات طبيعية لتقوية الشعر الخفيف

للنساء فقط

2023-09-21 | 07:42
تعرفي على وصفات طبيعية لتقوية الشعر الخفيف
255 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

ثمة العديد من الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تقوية الشعر الخفيف، وغيرها من المشكلات التي توثر سلباً على صحة الشعر ولمعانه.

وصفات طبيعية لتقوية الشعر، لا تقتصر فوائدها العلاجية على تقوية الشعر الخفيف فحسب، بل تساعد أيضاً على جعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعاناً.

استفيدي من الخصائص العلاجية لهذه الوصفات، وحضريها بنفسك بخطوات سهلة التحضير.

- خلطة أوراق الكاري وزيت جوز الهند
من وصفات طبيعية لتقوية الشعر ومنع الشيب، أوراق الكاري، وهي مكون رائع لشعرك. فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تمنع ترقق الشعر وتساقطه عن طريق تقوية بصيلات الشعر. أوراق الكاري غنية أيضاً بالبيتا كاروتين والبروتينات التي تحفز نمو الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام:
اغلي حفنة من أوراق الكاري المجففة في 100 مل من زيت جوز الهند، واتركيها جانباً حتى تبرد. ثم، صفي الأوراق واحتفظي بالخليط، لتدليك شعرك وفروة رأسك.
طبقي هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر، للحصول على النتيجة المرجوة.

- بذور الحبة السوداء وزيت زيتون أو زيت جوز الهند
عنصر طبيعي آخر شائع لدى معظم الجدات، هو بذور الحبة السوداء. هذه البذور غنية بالفيتامينات "أ"، و"ب"، و"ج" والعناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم والأحماض الدهنية الأساسية، وكلها تعمل معاً على تعزيز صحة الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام:
اطحني ملعقة كبيرة من بذور الحبة السوداء، وامزجيها مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، للحصول على مزيج متجانس.
اسكبيها في زجاجة فارغة وسيكون الزيت جاهزاً للاستخدام في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.
قبل استخدام هذا الزيت لتدليك فروة الرأس، يفضل تسخينه.

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