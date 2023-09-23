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للفازلين 6 فوائد على البشرة.. تعرفي عليها

للنساء فقط

2023-09-23 | 07:40
للفازلين 6 فوائد على البشرة.. تعرفي عليها
816 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يعتبر الفازلين من أكثر المنتجات الجمالية شهرة واستخداماً، فرغم أن البترول هو المكون الرئيسي للفازلين، إلا أنه آمن تماماً للاستخدام على البشرة، إليك أبرز استخدامات الفازلين الجمالية للعناية بالبشرة.

- ترطيب البشرة وتعزيز شبابها
من الآمن استخدام الفازلين كمرطب لوجهك، حيث يتمتع بقوام أملس ناعم يحبس الرطوبة الموجودة في بشرتك، إذ يقلل الفازلين بشكل فعال كمية الرطوبة المفقودة من الجلد، كما يساعد الفازلين على التخلص من علامات تقدم السن، عند تطبيقه على أماكن ظهور التجاعيد كل ليلة قبل النوم، فرغم أنه لن يقلص المسام أو يعالج التجاعيد، إلا أن كلمة السر تكمن في الحفاظ على ترطيب بشرتكِ، فكلما كانت بشرتك مرطبة أكثر زاد إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الوقاية من ظهور علامات الشيخوخة على بشرتك.

- مزيل مكياج العيون
على عكس بعض مزيلات المكياج فإن الفازلين آمن للاستخدام حول منطقة العين، فيمكنك إزالة مكياج العيون بسهولة باستخدام الفازلين، لا سيما الماسكارا المقاومة للمياه.

- يقي من تشقق الشفاه
يمكنك استخدام الفازلين لإضفاء مظهر لامع جذاب على شفتيك، كما يقيها بفاعلية من التشقق ويعزز من ترطيبها.

- تقشير الجسم
يمكنك استخدام الفازلين أسبوعياً تقشير الجسم بعد مزجه بالملح أو السكر، وتدليك البشرة بلطف لعدة دقائق قبل غسلها بالمياه.

- التئام الجروح
يشكل الفازلين طبقة واقية على بشرتك، ويسهل هذا الحاجز الوقائي شفاء الجروح وندبات البشرة، ويمنع البكتيريا من غزو الجرح الذي بصدد الالتئام، ولكن يُنصح بعدم تطبيق الفازلين قبل التعرض للشمس، أو استخدامه لعلاج الحروق الطفيفة والالتهابات الناجمة عن الشمس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وزيادة تهيج البشرة.

- تكثيف الرموش
يعمل الفازلين على إضفاء مظهر كثيف على الرموش بفضل خصائصه المرطبة، كل ما عليك فعله وضع مسحة منه بمحاذاة جذور الرموش يومياً قبل النوم، وستلاحظين أن رموشك تبدو أكثر كثافة وطولاً في غضون أيام.

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