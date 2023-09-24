15 نوعاً من الطعام تنقذ حياتك من النوبات القلبية

أكتشفي في الآتي أفضل 15 نوعاً من الطعام للوقاية من النوبات القلبية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتم التعامل معها بسرعة:1- الخضروات الورقية الخضراءمضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات، والمعادن.. تتمتع الخضار الورقية الخضراء (السبانخ، والملفوف، الكرنب، وما إلى ذلك) بالعديد من الفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية. ولكنها توفر أيضاً إمداداً بفيتامين ك K، وهو فيتامين مهم لصحة القلب.2- الفواكه الطازجةإن تناول الفاكهة الطازجة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40%، ويمكن أن يمنع 16% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض. ويُفضل اختيار الفواكه الحمراء بسبب محتواها من مضادات الأكسدة والفواكه الأقل حلاوة للحدّ من تناول الكربوهيدرات البسيطة.3- الطماطمالطماطم غنية بالليكوبين وهو مضاد للأكسدة، مما يعطيها لونها الأحمر، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 59%. يحمي هذا المركب، القلب من تكوين جلطات الدم ويمنع تصلب الشرايين (رواسب الدهون على جدران الشرايين). يفضل تناولها مطبوخة، في الصلصة، في الحساء أو محشوة، لتركيز أكبر في الليكوبين.4- الفلفل الحارأظهرت دراسة إيطالية أن تناول الفلفل الحار 4 مرات على الأقل في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40%. إن محتوى الفلفل الحار الغني بالكابسيسين هو الذي يحمي عضلة القلب عن طريق منع تكون لويحات تصلب الشرايين.5- التوت البريوفقاً لدراسة من جامعة كينغز كوليدج في لندن، فإن تناول التوت البري يمكن أن يكون مفيداً لصحة القلب. وكان العديد من الدراسات الأخرى قد أشار بالفعل إلى فوائد هذه الفاكهة على صحة القلب، ولا سيما وأن الشرايين تصبح أكثر مرونة بعد استهلاكها.6- البطيخوجد الباحثون في فلوريدا أن المركبات الموجودة في البطيخ تقلل من ضغط الدم والإجهاد القلبي، حتى في الحالات التي يتعرّض فيها القلب للتوتر.7- الكرزيحتوي الكرز على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتمنع الالتهاب، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.8- زيت الزيتونيعتبر زيت الزيتون من الدهون الأساسية في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ممتاز لصحة قلوبنا. في عام 2014، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Lipids Health Disease أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من زيت الزيتون والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض الأوليك - الموجودة في زيت الزيتون - شهدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17%، وتقلص معدل الوفيات القلبية الوعائية بنحو 17%.9 - الشوكولاتةتعتبر الشوكولاتة عنصراً لذيذاً، وهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. ولعل سرها هو الفلافانول، مركبات الكاكاو التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتنظم عملية التمثيل الغذائي لدينا. ووفقاً للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن تناول 12 مربعاً من الشوكولاتة الداكنة يومياً يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.10- الشايشرب الشاي يومياً له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه العالي من الفلافونويد. للاستفادة من هذا التأثير الوقائي، يجب عليك شرب ما لا يقل عن 3 أكواب يومياً. مع تفضيل الشاي الأخضر الذي تعمل مادة الكاتيكين فيه كحامي للقلب والتمثيل الغذائي.11- الأفوكادوالأفوكادو يعتني كثيراً بصحة القلب. يحتوي على فيتوسترولس الذي ينظم الكولسترول السيئ، وأحماض الأوليك واللينوليك التي تتحكم في مستويات الكولسترول الجيد والدهون الثلاثية. كل هذا يشكل حماية لمضخة القلب في الجسم.12 - البقولياتالفاصوليا والعدس والبازلاء بأنواعها والبقوليات تعمل على خفض نسبة الكولسترول وتساعد على منع ظهور اضطرابات القلب والأوعية الدموية، لأنها توفر البروتينات النباتية والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وفيتامينات بي B.13- الأسماك الزيتيةسمك السلمون والرنجة والأنشوجة والماكريل والسردين.. الخيارات واسعة بالنسبة للأسماك الدهنية. إذا كانت مفيدة للقلب، فذلك بفضل محتواها العالي من أوميغا 3 بالطبع ولكن أيضاً فيتامين بي 12 وفيتامين دي D واليود.14- البذور الزيتيةحفنة من اللوز أو الجوز يومياً تساعد في الحفاظ على صحة القلب. يوفر اللوز كتلة من الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة والمغنيسيوم والإنزيم المساعد Q10. الجرعة المناسبة: 30 إلى 60 جراماً يومياً.15- الثومالثوم الأسود غني بـS-allylsysteine، وهو حامٍ قوي للقلب. كما أن الثوم فعال في تقليل تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.