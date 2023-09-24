Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كارثة ليبيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

15 نوعاً من الطعام تنقذ حياتك من النوبات القلبية

للنساء فقط

2023-09-24 | 07:39
15 نوعاً من الطعام تنقذ حياتك من النوبات القلبية
1,009 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

حماية القلب من الأمراض الشائعة مثل الجلطات وتصلب الشرايين وغيرها، ممكنة باتباع أسلوب حياتي صحي يتضمن ممارسة الرياضة وتقليل التوتر، وتناول الأغذية الصحية.

أكتشفي في الآتي أفضل 15 نوعاً من الطعام للوقاية من النوبات القلبية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتم التعامل معها بسرعة:

1- الخضروات الورقية الخضراء
مضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات، والمعادن.. تتمتع الخضار الورقية الخضراء (السبانخ، والملفوف، الكرنب، وما إلى ذلك) بالعديد من الفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية. ولكنها توفر أيضاً إمداداً بفيتامين ك K، وهو فيتامين مهم لصحة القلب.

2- الفواكه الطازجة
إن تناول الفاكهة الطازجة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40%، ويمكن أن يمنع 16% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض. ويُفضل اختيار الفواكه الحمراء بسبب محتواها من مضادات الأكسدة والفواكه الأقل حلاوة للحدّ من تناول الكربوهيدرات البسيطة.

3- الطماطم
الطماطم غنية بالليكوبين وهو مضاد للأكسدة، مما يعطيها لونها الأحمر، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 59%. يحمي هذا المركب، القلب من تكوين جلطات الدم ويمنع تصلب الشرايين (رواسب الدهون على جدران الشرايين). يفضل تناولها مطبوخة، في الصلصة، في الحساء أو محشوة، لتركيز أكبر في الليكوبين.

4- الفلفل الحار
أظهرت دراسة إيطالية أن تناول الفلفل الحار 4 مرات على الأقل في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40%. إن محتوى الفلفل الحار الغني بالكابسيسين هو الذي يحمي عضلة القلب عن طريق منع تكون لويحات تصلب الشرايين.

5- التوت البري
وفقاً لدراسة من جامعة كينغز كوليدج في لندن، فإن تناول التوت البري يمكن أن يكون مفيداً لصحة القلب. وكان العديد من الدراسات الأخرى قد أشار بالفعل إلى فوائد هذه الفاكهة على صحة القلب، ولا سيما وأن الشرايين تصبح أكثر مرونة بعد استهلاكها.

6- البطيخ
وجد الباحثون في فلوريدا أن المركبات الموجودة في البطيخ تقلل من ضغط الدم والإجهاد القلبي، حتى في الحالات التي يتعرّض فيها القلب للتوتر.

7- الكرز
يحتوي الكرز على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتمنع الالتهاب، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8- زيت الزيتون
يعتبر زيت الزيتون من الدهون الأساسية في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ممتاز لصحة قلوبنا. في عام 2014، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Lipids Health Disease أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من زيت الزيتون والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض الأوليك - الموجودة في زيت الزيتون - شهدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17%، وتقلص معدل الوفيات القلبية الوعائية بنحو 17%.

9 - الشوكولاتة
تعتبر الشوكولاتة عنصراً لذيذاً، وهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. ولعل سرها هو الفلافانول، مركبات الكاكاو التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتنظم عملية التمثيل الغذائي لدينا. ووفقاً للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن تناول 12 مربعاً من الشوكولاتة الداكنة يومياً يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.

10- الشاي
شرب الشاي يومياً له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه العالي من الفلافونويد. للاستفادة من هذا التأثير الوقائي، يجب عليك شرب ما لا يقل عن 3 أكواب يومياً. مع تفضيل الشاي الأخضر الذي تعمل مادة الكاتيكين فيه كحامي للقلب والتمثيل الغذائي.

11- الأفوكادو
الأفوكادو يعتني كثيراً بصحة القلب. يحتوي على فيتوسترولس الذي ينظم الكولسترول السيئ، وأحماض الأوليك واللينوليك التي تتحكم في مستويات الكولسترول الجيد والدهون الثلاثية. كل هذا يشكل حماية لمضخة القلب في الجسم.
12 - البقوليات
الفاصوليا والعدس والبازلاء بأنواعها والبقوليات تعمل على خفض نسبة الكولسترول وتساعد على منع ظهور اضطرابات القلب والأوعية الدموية، لأنها توفر البروتينات النباتية والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وفيتامينات بي B.

13- الأسماك الزيتية
سمك السلمون والرنجة والأنشوجة والماكريل والسردين.. الخيارات واسعة بالنسبة للأسماك الدهنية. إذا كانت مفيدة للقلب، فذلك بفضل محتواها العالي من أوميغا 3 بالطبع ولكن أيضاً فيتامين بي 12 وفيتامين دي D واليود.

14- البذور الزيتية
حفنة من اللوز أو الجوز يومياً تساعد في الحفاظ على صحة القلب. يوفر اللوز كتلة من الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة والمغنيسيوم والإنزيم المساعد Q10. الجرعة المناسبة: 30 إلى 60 جراماً يومياً.

15- الثوم
الثوم الأسود غني بـS-allylsysteine، وهو حامٍ قوي للقلب. كما أن الثوم فعال في تقليل تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
إيران تطالب السويد بوقف تدنيس القرآن الكريم والافراج عن أحد مواطنيها
Play
10:57 | 2023-09-24 10:57 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
إيران تطالب السويد بوقف تدنيس القرآن الكريم والافراج عن أحد مواطنيها
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
المركزي العراقي يحدد موعد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار.. تعليمات جديدة
Play
10:55 | 2023-09-24 10:55 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
المركزي العراقي يحدد موعد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار.. تعليمات جديدة
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
الاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس
Play
10:36 | 2023-09-24 10:36 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
الاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
الاعدام والمؤبد بحق مدانين بقتل طفلتين في بغداد
Play
10:30 | 2023-09-24 10:30 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
الاعدام والمؤبد بحق مدانين بقتل طفلتين في بغداد
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
نابولي يصدر بيانا قبل مواجهة الريال في دوري الابطال
Play
09:49 | 2023-09-24 09:49 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
نابولي يصدر بيانا قبل مواجهة الريال في دوري الابطال
24
2023-09
24 Sep 2023
Alsumaria Tv
موعد اكتمال التصاميم الاولية من المقطع الثاني لمشروع طريق التنمية
Play
09:25 | 2023-09-24 09:25 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
موعد اكتمال التصاميم الاولية من المقطع الثاني لمشروع طريق التنمية
محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية يوم غد
32.38%
11:52 | 2023-09-23
محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية يوم غد
11:52 | 2023-09-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
17.39%
03:56 | 2023-09-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:56 | 2023-09-24
الكويت.. تحرك حكومي بعد ظهور امرأة تدعي انها &quot;المهدي المنتظر&quot; (فيديو)
16.59%
12:18 | 2023-09-22
الكويت.. تحرك حكومي بعد ظهور امرأة تدعي انها "المهدي المنتظر" (فيديو)
12:18 | 2023-09-22
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
14.06%
04:14 | 2023-09-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:14 | 2023-09-23
التربية توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد
12.09%
02:40 | 2023-09-24
التربية توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد
02:40 | 2023-09-24
رسالة عراقية إلى السعودية.. هذه فحواها
7.49%
11:06 | 2023-09-23
رسالة عراقية إلى السعودية.. هذه فحواها
11:06 | 2023-09-23
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.