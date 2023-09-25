طريقة تحضير زنجر دجاج

السومرية نيوز- للنساء فقط
زنجر دجاج.. أعدي وصفات المطاعم في مطبخك بطريقة مضمونة، جربي هذه الوصفة السهلة والسريعة وقدمي الوجبات السريعة المفضلة لعائلتك بطريقة منزلية مميزة
المقادير
- الدقيق الأبيض: كوب
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- البيض: 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)
- صدر الدجاج: 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)
- بقسمات
- الكاتشب: نصف كوب
- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي: غزير (للقلي)
طريقة التحضير
- نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثم نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق القسمات ووضعه في طبق منفصل.
- نبدأ بتتبيل شرائح الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم في رقائق البقسمات وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.
- جانبا نخلط الكاتشب مع صلصة الورشستر، ويقدم مع الزنجر.