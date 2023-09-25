Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كورونا.. الكشف عن تفسيرات محتملة لأسباب الإصابة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طريقة تحضير زنجر دجاج

للنساء فقط

2023-09-25 | 07:37
طريقة تحضير زنجر دجاج
395 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

زنجر دجاج.. أعدي وصفات المطاعم في مطبخك بطريقة مضمونة، جربي هذه الوصفة السهلة والسريعة وقدمي الوجبات السريعة المفضلة لعائلتك بطريقة منزلية مميزة

المقادير
- الدقيق الأبيض: كوب
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- البيض: 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)
- صدر الدجاج: 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)
- بقسمات
- الكاتشب: نصف كوب
- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي: غزير (للقلي)

طريقة التحضير

-  نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثم نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق القسمات ووضعه في طبق منفصل.
- نبدأ بتتبيل شرائح الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم في رقائق البقسمات وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.
- جانبا نخلط الكاتشب مع صلصة الورشستر، ويقدم مع الزنجر.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
مع احتفاظ الدولار بقوته.. أسعار الذهب تتراجع بسبب رفع الفائدة
Play
10:02 | 2023-09-25 10:02 Alsumaria TV Alsumaria TV
اقتصاد
مع احتفاظ الدولار بقوته.. أسعار الذهب تتراجع بسبب رفع الفائدة
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
حريق يلتهم بناية تجارية في بابل.. والدفاع المدني تتدخل(صور)
Play
09:54 | 2023-09-25 09:54 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
حريق يلتهم بناية تجارية في بابل.. والدفاع المدني تتدخل(صور)
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
قلوب الرجال في خطر.. دراسة كندية تكشف الاسباب
Play
09:51 | 2023-09-25 09:51 Alsumaria TV Alsumaria TV
منوعات
قلوب الرجال في خطر.. دراسة كندية تكشف الاسباب
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
ضبط موظف في بلدية السماوة متلبساً بالرشوة
Play
09:50 | 2023-09-25 09:50 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
ضبط موظف في بلدية السماوة متلبساً بالرشوة
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
مباحثات جديدة بين العراق والتحالف الدولي.. هذه الملفات على الطاولة
Play
09:48 | 2023-09-25 09:48 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
مباحثات جديدة بين العراق والتحالف الدولي.. هذه الملفات على الطاولة
25
2023-09
25 Sep 2023
Alsumaria Tv
الكرملين يرد على انتقادات أرمينيا لقوات حفظ السلام الروسية
Play
09:28 | 2023-09-25 09:28 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
الكرملين يرد على انتقادات أرمينيا لقوات حفظ السلام الروسية
محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية يوم غد
29.43%
11:52 | 2023-09-23
محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية يوم غد
11:52 | 2023-09-23
التربية توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد
24.3%
02:40 | 2023-09-24
التربية توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد
02:40 | 2023-09-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
21.32%
03:56 | 2023-09-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:56 | 2023-09-24
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
9.16%
07:41 | 2023-09-24
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
07:41 | 2023-09-24
الرافدين يصدر تنويهاً بشأن منح الدولار للمسافرين
8.55%
03:07 | 2023-09-24
الرافدين يصدر تنويهاً بشأن منح الدولار للمسافرين
03:07 | 2023-09-24
إطلاق استمارة إلكترونية لطلبات بدل قطعة الأرض لـ3 شرائح.. هذه قيمة البدل النقدي
7.25%
04:05 | 2023-09-24
إطلاق استمارة إلكترونية لطلبات بدل قطعة الأرض لـ3 شرائح.. هذه قيمة البدل النقدي
04:05 | 2023-09-24
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.