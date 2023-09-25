طريقة تحضير زنجر دجاج

المقادير- الدقيق الأبيض: كوب- ملح: نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة- البيض: 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)- صدر الدجاج: 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)- بقسمات- الكاتشب: نصف كوب- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة- الزيت النباتي: غزير (للقلي)طريقة التحضير- نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثم نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق القسمات ووضعه في طبق منفصل.- نبدأ بتتبيل شرائح الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم في رقائق البقسمات وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.- جانبا نخلط الكاتشب مع صلصة الورشستر، ويقدم مع الزنجر.