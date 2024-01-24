أشهر الأطباق الهندية... إليكِ طريقة تحضير طبق الدجاج بالزبدة

إنّ طبق الدجاج بالزبدة، من أشهر الأطباق الهنديّة المنتشرة عالميّاً، سوف تجدين مطاعم في كافة أنحاء العالم تقدّم هذا الطبق الشهي بوصفات مختلفة ونكهات قويّة.

طبق الدجاج بالزبدة هو عبارة عن دجاج متبّل ومنقوع باللبن مع التوابل المنوعة، ومطبوخ مع الزبدة والبصل والزنجبيل والطماطم. وما يميّزه هو النكهة الحادة من بهارات "الغراماسالا" الهندية. أما المكوّن الرئيسي الذي يُظهر النكهة اللذيذة لهذا الطبق هي الزبدة. ويُقدم طبق الدجاج بالزبدة الهندي، مع الأرز وصلصة المانجا المتوفرة في المتاجر الكبيرة وخبز "النان" الهندي.

مكونات طبق الدجاج بالزبدة الهندي والمقادير

• كوب ونصف من اللبن الزبادي.

• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

• ملعقة كبيرة ونصف من الكركم.

• ملعقتان كبيرتان من بهارات الغراماسالا.

• ملعقتان كبيرتان من الكمّون المطحون.

• كيلو ونصف من أفخاذ الدجاج.

• مئة وخمسة عشر غرام من الزبدة.

• أربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

• حبتان متوسطتا الحجم من البصل، مفرومتان إلى مربعات صغيرة.

• أربعة فصوص من الثوم المهروس.

• ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المقشّر والمبروش.

• ملعقة كبيرة من حبوب الكمّون.

• ثلثا الكوب من مرقة الدجاج.

• عود واحد من القرفة.

• حبتان متوسطتا الحجم من البندورة.

• حبتان من الفلفل الأحمر الحار.

• ملعقة صغيرة من الملح، أو حسب الرغبة.

• كوب ونصف من كريمة الطبخ.

• ملعقة صغيرة ونصف من رب البندورة.

• ثلاث ملاعق كبيرة من اللوز المفروم.

• ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

طريقة تحضير طبق الدجاج بالزبدة الهندي

• أخلطي اللبن وعصير الليمون والكركم وبهارات الغراماسالا والكمون في وعاء كبير، ضعي الدجاج في الوعاء، ثمّ غطّيه وادخلي الوعاء إلى الثلاجة واتركيها لمدّة يوم كامل.

• ضعي مقلاة كبيرة فوق نار متوسطة الحرارة، وأذيبي الزبدة مع الزيت، ثمّ أضيفي البصل وحرّكيه إلى أن يصبح لونه شفّافاً.

• أضيفي الثوم والزنجبيل وحبوب الكمّون، استمرّي بالتقليب إلى أن يصبح البصل ذهبي اللون.

• أضيفي عود القرفة والبندورة والفلفل الحار والملح، واطبخي المكونات لمدّة عشر دقائق.

• أضيفي الدّجاج مع تتبيلة اللّبن إلى المقلاة واتركيها لمدّة خمس دقائق ثمّ أضيفي مرقة الدجاج، ثمّ قلّلي الحرارة وأطبخي الدجاج لمدّة ثلاثين دقيقة على نار خفيفة.

• أضيفي الكريمة ورب البندورة، واستمرّي بطبخ الدجاج لمدّة خمس عشرة دقيقة أخرى.

• إرفعي المقلاة عن النار، ثمّ زيّني الطبق باللوز والكزبرة المفرومة، وقدّمي الدجاج الهندي بالزبدة مع الأرز البسمتي أو مع خبز النان.