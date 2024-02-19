العراق خارج قائمة أقوى سيدات الأعمال العربيات في 2024

وخرج العراق من قوائم -فوربس الشرق الأوسط- الجامعة لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. في حين كان لسيدات الأعمال العراقيات حضور لافت عام 2023 بلائحة "50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية"، وهن: هدى قطان، منى قطان وزينة زكي.

بينما في عام 2023 احتلّت العراقية الأميركية هدى قطان المرتبة 30 للقائمة نفسها عن قطاع التجميل وهي المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty.

وتضم قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتتصدر المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

ولإعداد القائمة، تم اعتماد معايير عديدة منها: حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق التي يعملن فيها، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قدنها. في حين استبعدنا قادة الشركات العائلية هذا العام.





وقد تصدّرت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث صُنّفت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، فاحتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.