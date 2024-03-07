Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطاراً في اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

"سميرة مزعل" مثال المرأة العراقية التي عشقت مهنتها وجعلتها رسالة كافحت من خلالها

للنساء فقط

2024-03-07 | 03:09
&quot;سميرة مزعل&quot; مثال المرأة العراقية التي عشقت مهنتها وجعلتها رسالة كافحت من خلالها
المصدر:
السومرية
698 مشاهدة

في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر آذار من كل عام، لا بد من تسليط الضوء على نساءٍ كافحن في سبيل الحرية والفرادة والتميز، نساءٍ صنعن تاريخاً وحفظن مكانتهنّ في المجتمع وناضلن من أجلِ فكرٍ أو نهجٍ أو مهنةٍ. وفي هذا اليوم تكرم السومرية سيدة عراقية حياتها امتزجت بالألم وشهرتها تجاوزت مدينتها "العمارة" في محافظة ميسان، وكفاحها المهني والسياسي امتزجا معاً في حياة المرأة الجنوبية، وأعطاها مكانتها الحقيقية. هي المصورة الفوتوغرافية الأولى في جنوب العراق سميرة مزعل.

سميرة مزعل عشقت الكاميرا ومارست التصوير منذ نعومة أظافرها، هذه الهواية/المهنة التي ورثتها عن أجدادها وأهلها. فوالدها الذي كان أقدم مصوري العمارة، فقد بصره بخطأ طبي، فأضحت هي عينه التي يبصر بها. حصلت على شهادة ممارسة المهنة عام 1962 من وزارة الإرشاد آنذاك ولم تتجاوز 16 عاماً، وواجهت العادات والتقاليد التي كانت تغل يد المرأة وتقتل إبداعها.

سجنها ومسيرتها النضالية

تعرضت سميرة للاعتقال بسبب نشاطها السياسي عام 1963، وصودرت كاميرتها وأودعت السجن في بغداد بعد أن صدر عليها حكم الحبس لخمس سنوات. الصلابة التي كانت تتميز بها أصبحت مضربا للأمثال رغم حداثة سنها وهي بنت 17 سنة، جمعها سجن النساء بشخصيات نسوية كبيرة، ونتيجة تعرضها لوعكة صحية نقلت للمستشفى في بغداد.
 
وصل خبر اعتقالها ووضعها الصحي الحرج للكاتب والفيلسوف البريطاني برتراند راسل داعية السلام، فنظم على إثرها حملة واسعة لإطلاق سراحها شاركه فيها رؤساء وقادة دول أمثال خروشوف وأنديرا غاندي، مما ولد ضغطاً على العراق الذي كان يرأسه حينها عبد السلام عارف، وأطلق سراحها.
لم يدم أمرها خارج السجن طويلا، فعاودت السلطات اعتقالها مرة أخرى، لتقضي طورا من حياتها متنقلة بين سجون بغداد والعمارة والبصرة، ولم يطلق سراحها إلا بعد مقابلة والدها الضرير للرئيس عبد الرحمن عارف والتماسه بالإفراج عنها.
 
 ثم افتتحت استوديو خاصاً بالتصوير ومارست مهنتها بكل احترافية، رغم المراقبة الأمنية التي كانت لصيقة بها والتفتيش المستمر المصحوب بتكسير أدوات التصوير خاصتها، فغيرت مكان عملها حتى استقرت في استوديو ضمنته بيتها.

شاركت إبان حرب الخليج الأولى في تنظيم مظاهرة بمدينة العمارة، عكست غضب الشارع الميساني على سوء الأوضاع والتعرض لحرب خاسرة بعد اجتياح دولة الكويت، وقد تعرض منزلها لقصف صاروخي من قبل قوات التحالف، أخطأ هدفه ووقع في الباحة الخلفية للمنزل.

A post shared by Alsumaria TV-قناة السومرية (@alsumariatv)

 



فكرها وتوجهها

نذرت سميرة مزعل عمرها لعملها، لكنه لم يشغلها عن إكمال مسيرة حياتها وإبداعها. فكانت زوجة وأماً كما كانت أختاً، ولا زالت مواقفها عالقة في أذهان أبناء مدينتها، وقد عرف عنها إيواء المحتاجين فنادراً ما يكون بيتها فارغا من مسكين جائع أو مشرد وجد عندها المأوى.

تميزت بفكرها المتحرر، وكان اهتمامها بالتوصوير يصب بين وضع المرأة الميسانية ومعاناتها، وبين بؤس المشردين والمعدمين، وبين حياة سكان الأهوار، ومناظر المدينة التي تخترقها الأنهار. شاركت في المعارض الفنية المحلية والدولية، التي حصدت خلالها جوائز وشهادات تقديرية

"رحال"

وكان لبرنامج "رحال" الذي يُعرض على قناة السومرية من تقديم الإعلامي علاء بتي لقاءً مميزاً مع سميرة مزعل التي عادت في ذاكرتها لأحداث الماضي وروت ما عاشته من مأساةٍ وأفراحٍ ومواقف. حكَت عن صورٍ خاصة بها كلُّ واحدةٍ لها قصة، وصور لنساءٍ سجينات تعكس مرارة الواقع وألم الماضي. كل ذلك بوجه مميز لم تفارقه الابتسامة على الرغم من مقدار الألم الذي عاشته.

انقر هنا لمتابعة اللقاء في برنامج "رحال"

>> انضم الى السومرية على واتساب

خاص السومرية

للنساء فقط

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
شركة مقاولات لأحد النواب تحصل على عقد بناء مجمع سكني (وثيقة)
Play
05:19 | 2024-03-07 05:19 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
شركة مقاولات لأحد النواب تحصل على عقد بناء مجمع سكني (وثيقة)
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
أول من أدخل العربية للحواسيب.. من هو "محمد الشارخ" الذي توفي في الكويت؟
Play
05:16 | 2024-03-07 05:16 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
أول من أدخل العربية للحواسيب.. من هو "محمد الشارخ" الذي توفي في الكويت؟
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
الصحة تصدر توجيهاً يخص ست فئات من الخريجين الراغبين بالتعيين
Play
05:14 | 2024-03-07 05:14 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
الصحة تصدر توجيهاً يخص ست فئات من الخريجين الراغبين بالتعيين
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
بينها "حرب البيض".. إليك أغرب العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم
Play
04:56 | 2024-03-07 04:56 Alsumaria TV Alsumaria TV
منوعات
بينها "حرب البيض".. إليك أغرب العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
جنايات الرصافة: السجن ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة
Play
04:48 | 2024-03-07 04:48 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
جنايات الرصافة: السجن ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة
07
2024-03
07 Mar 2024
Alsumaria Tv
شركة وهمية مختصة بـ"النصب" على السياح العراقيين في مصر.. ما القصة؟
Play
04:35 | 2024-03-07 04:35 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
شركة وهمية مختصة بـ"النصب" على السياح العراقيين في مصر.. ما القصة؟
بينها تخص رمضان.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
25.39%
11:49 | 2024-03-05
بينها تخص رمضان.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
11:49 | 2024-03-05
تحديد سقف جديد لسحب الدولار للمسافرين العراقيين خارج البلاد
24.64%
05:35 | 2024-03-06
تحديد سقف جديد لسحب الدولار للمسافرين العراقيين خارج البلاد
05:35 | 2024-03-06
خلل تقني يضرب فيسبوك وانستغرام ويوتيوب
13.26%
10:27 | 2024-03-05
خلل تقني يضرب فيسبوك وانستغرام ويوتيوب
10:27 | 2024-03-05
الإمارات والكويت يوجهان دعوة &quot;شديدة اللهجة&quot; للعراق بشأن حقل الدرة
12.69%
12:24 | 2024-03-06
الإمارات والكويت يوجهان دعوة "شديدة اللهجة" للعراق بشأن حقل الدرة
12:24 | 2024-03-06
المرور العامة تنوه بشأن قطع طريق حيوي في بغداد
12.66%
09:30 | 2024-03-06
المرور العامة تنوه بشأن قطع طريق حيوي في بغداد
09:30 | 2024-03-06
عبر &quot;أكس&quot;.. مارك زوكربيرغ يبرر توقف &quot;فيسبوك وانستغرام&quot;
11.35%
11:11 | 2024-03-05
عبر "أكس".. مارك زوكربيرغ يبرر توقف "فيسبوك وانستغرام"
11:11 | 2024-03-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.