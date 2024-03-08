بالفيديو: نساء العراق في القمة.. تألق عالمي وإنجازات ملهمة

- مؤسسة علامة Zeena Zaki للأزياء- المرتبة 16 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب "فوربس الشرق الأوسط"- مؤسسة ورئيسة تنفيذية للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty- المرتبة 30 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب فوربس- "صانعة الأمل" الأولى في الوطن العربي- مؤسسة منظمة لرعاية ومساعدة الأطفال ذوي الهمم في العراق- الرئيسة العالمية لشركة Huda Beauty وصاحبة العلامة التجارية في مجال العطور (Kayali)- المرتبة 6 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب فوربس- رائدة في مجال المباني الخضراء ومشاركة في مؤتمر كوب 28- تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا حول العالم لعام 2023: ناشطة حقوقية حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018: عضو فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: مهندسة معمارية عالمية حازت على جوائز عديدة وقد برزت تصاميمها حول العالم مثل لندن، باريس، طوكيو، شيكاغو، ايطالياالمرأة العراقية خسرت وعانت الكثير من دون استسلام.بل استمرت بالبناء والطموح الى الأمام فتستحق ألف تحية على قوتها وإصرارهاكل عام والمرأة العراقية المكافحة والمثابرة بخير