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رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

بالفيديو: نساء العراق في القمة.. تألق عالمي وإنجازات ملهمة

للنساء فقط

2024-03-08 | 02:30 2024-03-08T02:30:00+00:00
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السومرية - أخبار العراق
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بالفيديو: نساء العراق في القمة.. تألق عالمي وإنجازات ملهمة

المصدر:
السومرية
389 مشاهدة

في يوم المرأة العالمي، كيف برزت المرأة العراقية عالميا خلال السنة الفائتة؟

زينة زكي
 - مؤسسة علامة Zeena Zaki للأزياء
- المرتبة 16 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب "فوربس الشرق الأوسط"

هدى قطان
- مؤسسة ورئيسة تنفيذية للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty
- المرتبة 30 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب فوربس

تالا الخليل
 - "صانعة الأمل" الأولى في الوطن العربي
- مؤسسة منظمة لرعاية ومساعدة الأطفال ذوي الهمم في العراق

منى قطان
 - الرئيسة العالمية لشركة Huda Beauty وصاحبة العلامة التجارية في مجال العطور (Kayali)
- المرتبة 6 في قائمة أكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023 بحسب فوربس

باسمة عبد الرحمن
 - رائدة في مجال المباني الخضراء ومشاركة في مؤتمر كوب 28
- تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا حول العالم لعام 2023

نادية مراد: ناشطة حقوقية حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018

ألينا حبة: عضو فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

زها حديد: مهندسة معمارية عالمية حازت على جوائز عديدة وقد برزت تصاميمها حول العالم مثل لندن، باريس، طوكيو، شيكاغو، ايطاليا

المرأة العراقية خسرت وعانت الكثير من دون استسلام.
بل استمرت بالبناء والطموح الى الأمام فتستحق ألف تحية على قوتها وإصرارها

كل عام والمرأة العراقية المكافحة والمثابرة بخير

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