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إحذري جلوس طفلكِ بوضعية W.. مخاطرها كثيرة على صحته! 

للنساء فقط

2024-06-07 | 11:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إحذري جلوس طفلكِ بوضعية W.. مخاطرها كثيرة على صحته! 
1,150 مشاهدة

كشفت الدكتورة فرح الخياط في برنامج بيوتك على السومرية معلومات صادمة عن جلوس الأطفال على شكل حرف W وما تأثيراتها على صحتهم في المستقبل.

يلجأ الطفل للجلوس مع وضع الساقين والقدمين على الجوانب، فالأطفال الذين يفضلون الجلوس في وضعية w, هم نفس الأطفال الذين يكون لديهم أصابع الحمامة عند المشي، وهو انحناء القدم إلى الداخل عند المشي، كذلك تنحرف الساقين للخارج عند الجري، وتختلف حدة انحراف القدم من طفل لآخر.

وأشارت فرح الخياط في برنامج بيوتك على السومرية عن سبب لجوء الأطفال إلى هذه الوضعية وقالت: "هذه الوضعية هي انعكاس لزيادة حركة مفصل الفخذ، ففي بداية عمر الطفل، وخاصة الإناث، تكون لدى الطفل زيادة في حركة دوران مفصل الفخذ للداخل، وهو الذي يساعد الطفل على الجلوس في وضع W، وأيضًا السبب في انحراف القدمين أو التفاف رجل الطفل إلى الداخل عند المشي".

وتابعت: "زيادة الحركة في مفصل الفخذ تكون طبيعية في هذا العمر، و قد تستمر لعمر 8 سنوات، وتتلاشى الحركة الزائدة تدريجيًا من عمر 3-8 سنوات، وتصبح حركة المفصل مشابةً لحركة المفصل عند البالغين".
 
 


مخاطر الجلوس بوضعية W

أما عن الآثار السلبية، أشارت فرح الخياط في البرنامج إلى أن الجلوس في هذه الوضعية قد يؤخر من تطور المفصل و قدرة المفصل على التخلص من الحركة الزائدة، وبالتالي تستمر وضعية المشي بأصابع الحمامة (انحراف القدم للداخل)، كما أن الجلوس في وضع w، قد يؤخر من تقوية عضلات الجذع (البطن والظهر) لأن الطفل في وضعية w يعتمد على الفخذ والساقين لتحقيق التوازن أثناء الجلوس، مما يؤخر من تطور وتقوية عضلات الجذع.

وقالت فرح عن كيفية منع الطفل من الجلوس على شكل w، بأنه يجب تنبيه الطفل إلى تغيير وضعية الجلوس في كل مرة يجلس على هذا الشكل، وضعيات الجلوس المفضلة هي أما مد الساقين إلى الأمام أو ثني الساقين (الجلسة العربية).

وقدمت الدكتورة فرح الخياط في نهاية الفقرة من برنامج بيوتيك الذي يعرض على شاشة السومرية، فقالت يجب أن تدرك الأم بأن إصابة الحمامة أو جلسة w نتيجة زيادة دوران مفصل الفخذ، هي حالة طبيعية في الأطفال لا تستدعي القلق، فالنمو البدني للطفل يكون طبيعيًا، ولا يؤثر هذا الأمر على أي وظيفة حركية للطفل في المستقبل".

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا

نشير إلى أن برنامج بيوتيك يعرض على شاشة السومرية كل يوم جمعة في الساعة العاشرة مساءً. 
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