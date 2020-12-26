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توقعات الأبراج الفلكية للأسبوع الأخير من عام 2020

أخبار الأبراج

2020-12-26 | 08:28
توقعات الأبراج الفلكية للأسبوع الأخير من عام 2020
المصدر:
السومرية
14,869 مشاهدة

سنة جديدة وشهر جديد يطل علينا وما زالت الكواكب تنذر بمفاجآت وعواصف مأزومة هي شهر أشد وأصعب من الاشهر الماضية، فلا تغيب عنه الكوارث الطبيعية وتشتد فيه الثورات وتتأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أنه شهر المخاطر والحوادث المأساوية ونشوب الخلافات ووقوع الصدامات الداخلية والخارجية.بحيث تزداد نسبة الاغتيالات وأعمال العنف والشغب ويُكشف الحجاب عن المستور وتكثر الفضائح وتظهر الأحزاب السياسية المتطرفة ويكون لها شأناً كبيراً في العالم.

لتفقد الأبراج اليومية أنقر هنا.

بداية شهر صعب حيث تتأزم المشاكل وتحتد الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية واستمرار الازمات المربكة والخضات المفاجئة والانقلابات في الاوضاع الامنية السياسية والاقتصادية بحيث يجتمع كل من المشتري وزحل في برج الدلو على مدار العام، الذي يسبب ببعض الطاقة الفائقة المجنونة التي تتركز خاصة على مواليد الابراج الهوائية فتشعر هذه المواليد بأنها مقيدة محصورة ومتعبة جدًا بالمسؤوليات والمتطلبات على كافة الاصعدة. بالنسبة الى الوضع في العالم ، يمكن أن يكون هناك إعادة التنسيق مع الحكومات والتحالفات والميل السياسي. كما سيرافقنا ايضا كوكب أورانوس من برج الثور ونبتون من برج الحوت، الشمس وعطارد في برج الجدي، الزهرة في القوس المريخ في الحمل واورانوس في الثور.
 
بالنسبة الى تنقلات القمر يوم السبت القمر في الثور مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي الذي يعطي الدعم لكل من مواليد الثور العذراء والجدي ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاحد والاثنين يقدم النجاح والازدهار والمكاسب والارباح لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو الاحد والاثنين يتبدل الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج السرطان بين الثلاثاء والخميس فتسير الامور المهنية والاجتماعية بشكل جيد وقد تتفاجأ كل من مواليد السرطان العقرب والحوت بفرصة وعرض لمشروع جديد نختم الاسبوع يوم الجمعة مع وجود القمر في الاسد بحيث يحالف الحظ ويساعدك على الربح في مغامرة قد تكون مالية او معنوية او عاطفية هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.
 
لتفقد الأبراج الشهرية أنقر هنا.

نشهد هذا الاسبوع حركة جديدة واحداث فلكية مهمة في تنقلات الكواكب مع مع انتقال عطارد الى الجدي الذي يمنحه الضؤ الاخضر في كل اسفاره وتنقلاته ويسهل عليك كل المعاملات والاوراق الادارية والقانونية التي تتعلق في الخارج مع بلد غريب وكل ما يتعلق في انواع الاتصالات الالكترونية وغيرها.

حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس بلوتون وعطارد في الجدي المريخ في الحمل الزهرة في القوس المشتري وزحل في الدلو اورانوس في الثور.

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