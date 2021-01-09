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توقعات الابراج الاسبوعية: حظ برجك هذا الاسبوع

أخبار الأبراج

2021-01-09 | 02:00
توقعات الابراج الاسبوعية: حظ برجك هذا الاسبوع
المصدر:
السومرية
7,008 مشاهدة

الحدث الابرز انتقال المريخ من برج الحمل الى برج الثور بعد ان امضى ستة اشهر وكانت تاثيراته صادمة بالاضافة الى وجود ثلاثة كواكب في برج الجدي بلوتون زحل والمشتري وهذا اللقاء هو من اصعب اللقاءات بينها في برج الجدي، خاصة انه لم يحصل منذ حوالي الف عام وخلال الصيف انضم اليهما كوكب المريخ الذي امضى حوالي الستة اشهر في الحمل المواجه للجدي فشكلوا معا مربعا فلكيا وهو برج الحمل.

يعتبر كوكب المريخ كوكب الحرب والمشاكل لذلك شهدنا مدة ستة اشهر من سنة 2020 مخاطر واغتيالات وخلافات في عدد كبير من الدول، كما زاد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال هذه الفترة، بالنسبة الى العام الجديد سوف نشهد انفراجات بسيطة لكنها لن تخلو من وجود مربع فلكي بين المشتري وزحل من الدلو واورانوس من الثور ما يعني اننا سوف نعيش الكثير من الكوارث الطبيعية وتشتد فيه الثورات وتتأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

لتفقد الأبراج اليومية أنقر هنا.

كما هنالك حدث بارز ايضا في هذا الاسبوع، وهو انتقال القمر الجديد الى برج الجدي اعتبارا من يوم 13 كانون الثاني يناير لينضم الى مجموعة الكواكب الشمس الزهرة بلوتون وعطارد ومع وجود كوكب اورانوس والمريخ في الثور الترابي في موقع مناسب ايضا الذي يحمل اليك النجاح وتتوج اعمالك وجهودك بارباح واستثمارات جديدة، كما تحظى بدعم قوي يجعلك تتقدم بخطى ثابتة في اعمالك.

بالاضافة الى وجود كوكب المشتري في برج الدلو في البيت الثاني بيت المال الذي يخدم ويتحدث عن ارباح وعن توليك مركز جديد ومسؤوليات جديدة ما يعني اجواء ايجابية جدا داعمة وواعدة بالافضل تتعلق بالاوراق بالاتصالات والملفات والسفر والتنقلات ترافق كل من مواليد العذراء الثور الجوزاء والجدي فتتحسن المعنويات والارباح فتجد نفسها امام خيار مهني مهم فتستعيد الثقة بالنفس وتطل على مرحلة واعدة ومختلفة تماما عن سابقاتها.

كما يسجل هذا الاسبوع انتقال الزهرة الى الجدي اعتبارا من تاريخ 10 فيحمل اليك الوعود والافاق الجميلة ما يجعلك سعيدا بأجوائك وبعلاقاتك الشخصية العاطفية والعائلية فتتحمس لاعلان جديد خطوبة او زواج.

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تحركات القمر على الشكل التالي يومي السبت والاحد القمر في القوس الناري فيحالف الحظ مواليد القوس في مساعيه واعماله ويعزز قدراته الذاتية الهائلة ومخيّلته الخصبة بين الاثنين والاربعاء القمر الجديد في الجدي الترابي، فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي ينتقل بعدها القمر الى برج الدلوالهوائي في عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة فتستعيد مواليد الابراج الهوائية حماستها فتتوصل الى بعض الارتباطات المثمرة والى التوقيع على عقود طالما سعيت للحصول عليها.

اما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس بلوتون والزهرة في الجدي المشتري زحل وعطارد في الدلو اورانوس والمريخ في الثور.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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