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اسبوع مشجع وتجارب جديدة لمواليد الابراج الترابية

أخبار الأبراج

2021-01-16 | 02:00
اسبوع مشجع وتجارب جديدة لمواليد الابراج الترابية
المصدر:
السومرية
536 مشاهدة

يسجل هذا الاسبوع حدثا مهما يتم بين تاريخ 18 و21 كانون الثاني يناير، اللقاء بين الكواكب المريخ واورانوس بحيث ان كوكب المريخ يسير بشكل متقارب جدا مع كوكب اورانوس في برج الثور، فتكون التأثيرات مأساوية تأثيرات تنذر بخطر كبير وحوادث طارئة ونزاعات قوية وعنف على كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية يتأثر بها العالم.

الحدث البارز ايضا هذا الاسبوع انتقال الشمس اعتبارا من تاريخ 20 الى برج الدلو لتنضم الى القمر الجديد المشتري وزحل.
 
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سنة مهمة لكنها غير سهلة مع وجود زحل الكوكب الذي يحمل التحديات والتجارب يحمل معه تغييرات تقلب المقاييس ويدخل شعور بالتمرد والاستياء ويحمل مسائل صحية، كوكب صعب يحمل تغيير جذري في مساره على كافة الاصعدة، لكن حسن الحظ المشتري يدق بابك ويحمل معه فرص كثيرة، يتنقل في برجك ليساعدك ويخفف من الضغوط، كما يحمل معه تغيير مهم وامتحانات وحظوظ.

سنة مختلفة ومميزة تماما فتعيش مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو فترة استثنائية مصيرية، فترة من الازدهار والربح والنجاح والافراح فترة مهمة لتحقيق الاهداف.
 
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بداية الجولة على تنقلات القمر السبت الاحد القمر في الحوت المائي يحمل لكل من مواليد الابراج المائية الامال والربح والشعبية بين الاثنين والثلاثاء، القمر في الحمل الناري ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس في برج الجدي. يساعد مواليد الابراج النارية ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة بين الخميس والجمعة القمر في برج الثور الترابي، ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو الترابي ما يعني اجواء رائعة لمواليد الابراج الترابية التي ستسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس لا تزال تتنقل في برج الجدي الى جانب الزهرة وبلوتون في الدرجات الاخيرة لتنتقل بعدها الشمس الى برج الدلو اعتبارا من تاريخ 20 لتنضم الى عطارد المشتري وزحل المريخ واورانوس في الثور.
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