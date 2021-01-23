هذا الأسبوع.. نجاحات وحظوظ على كافة المستويات لمواليد الأبراج النارية

الحدث الابرز القمر المكتمل في برج الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو والذي يتنافر مع مجموعة كواكب المشتري زحل وعطارد، بالاضافة الى المربع الفلكي بينه وبين المريخ واورانوس من الثور ما يستدعي التروي والحذر لكل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو وعدم زج نسها في مشاكل وخلافات لا تفيدها.



فترة دقيقة ممكن ان تدفع ثمن اخطاء سابقة او تتعرض لمحاسبة او تتقدم بشكوى او تتلقاها حاذر من احداث غير مرتقبة ومن مؤامرة او من فخ ينصب لك كل هذا التنافر الفلكي يشوش عليك الاجواء او يوقعك في بعض الاخطاء فحاذر كن مترويا جدا، الاجواء الفلكية تتحدث عن خيبة او عن اكتشاف موضوع غامض كما يشير الى فراق لا بد منه.

هنا.



كما يسجل هذا الاسبوع مثلثا فلكيا هوائيا بين القمر من برج الجوزاء والشمس من برج الدلو ما يعني اجواء جيدة تحملك الكواكب الى آفاق جديدة وتوفر لك فرصا مهمة وغير اعتيادية مدعوما من التاثيرات الجيدة والحماية الفلكية المميزة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو. لتفقد الأبراج اليومية أنقركما يسجل هذا الاسبوع مثلثا فلكيا هوائيا بين القمر من برج الجوزاء والشمس من برج الدلو ما يعني اجواء جيدة تحملك الكواكب الى آفاق جديدة وتوفر لك فرصا مهمة وغير اعتيادية مدعوما من التاثيرات الجيدة والحماية الفلكية المميزة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.





بالاضافة الى تنافر كبير في مواقع الكواكب الشمس عطارد المشتري وزحل في الدلو والقمر المكتمل من برج الاسد، فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. كما تقدم لهم جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار تفتح لك الشمس الأبواب وتزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع مربعا فلكيا بين القمر المكتمل من برج الاسد والشمس من برج الدلو ما يعني فرصا جيدة قد تبرز في حياة مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس ما يجعلهم يحققون النجاح على كافة الاصعدة.بالاضافة الى تنافر كبير في مواقع الكواكب الشمس عطارد المشتري وزحل في الدلو والقمر المكتمل من برج الاسد، فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. كما تقدم لهم جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار تفتح لك الشمس الأبواب وتزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى.

هنا.



بالنسبة الى تحركات الكواكب المريخ وارانوس من الثور من المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. المشتري الشمس عطارد وزحل في الدلو ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنعم بفرصة الانتقال إلى بلد آخر أو تتضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير الزهرة وبلوتون في الجدي فيقدم كل الحب وكل الرومنسية والشهرة والنجاح والمال ستكون من نصيب كل من مواليد الثور العذراء والجدي. وتسهل طريقهم نحو فرصة للخطوبة او الزواج هذه التاثيرات العاطفية الجيدة.



بالنسبة الى تحركات القمر فيسجل يومي السبت والاحد وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي ليسجل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الدلو ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة لينتقل بعدها القمر الى برج السرطان المائي بين الاثنين والاربعاء فتكون ايام حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت. لتفقد الأبراج الشهرية أنقربالنسبة الى تحركات الكواكب المريخ وارانوس من الثور من المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. المشتري الشمس عطارد وزحل في الدلو ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنعم بفرصة الانتقال إلى بلد آخر أو تتضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير الزهرة وبلوتون في الجدي فيقدم كل الحب وكل الرومنسية والشهرة والنجاح والمال ستكون من نصيب كل من مواليد الثور العذراء والجدي. وتسهل طريقهم نحو فرصة للخطوبة او الزواج هذه التاثيرات العاطفية الجيدة.بالنسبة الى تحركات القمر فيسجل يومي السبت والاحد وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي ليسجل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الدلو ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة لينتقل بعدها القمر الى برج السرطان المائي بين الاثنين والاربعاء فتكون ايام حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت.

نختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة على ايقاع ناري بامتياز مع وصول القمر المكتمل الى برج الاسد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو حاملا معه نجاحات وحظوظ على كافة المستويات كما يتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس.