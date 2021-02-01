تغييرات جذرية.. أبرز الاحداث الفلكية عن شهر شباط

ان وجود المريخ واورانوس جنبا الى جنب في برج الثور بالاضافة الى القمر المكتمل في برج الاسد ثم قمرا جديدا في الدلو يوم 11 شباط فبراير ما يعني اننا سنعيس الخوف من تصرف متهور في بعض الاماكن او ردة فعل عامة تؤدي الى ازمة وتوتر ونزاعات ومشاكل سياسية وتظاهرات وانقلابات وثورات وقمعا شديد جدا.وسنواكب تذمرا عالميا من الاداء العدواني لبعض الدول المهيمنة على المنطقة بحيث تعجز الدبلوماسية عن ضبط الاوضاع ومن الممكن ان تندلع حرب في بعض الاماكن او ان تسبب في حرب اهلية بين الطوائف وقد تتغير انظمة سياسية ويشكو العالم من مخاوف ونتائج غير متوقعة لبعض الاجراءات التي تقررها بعض الانظمة الفاعلة في العالم من الناحية الايجابية سوف تبرز بعض الاكتشافات الطبية الجديدة تنقذ بعض المرضى من الوباء المستشري في العالم.كذلك سوف يسجل هذا الشهر حركة استثنائية كبيرة في تنقلات الكواكب بحيث نشهد تواجد خمسة كواكب في برج الدلو الهوائي المشتري زحل الشمس عطارد والزهرة ما يعني ان مواليد الابراج الهوائية ستتألق بجاذبية نادرة وبحضور استثنائي ونفوذ كبير كما سيحمل الحظ المزيد من التقدم بقفزات كبيرة نحو تحقيق الاهداف.كما لا زال المريخ يتنقل الى جانب اورانوس في الثور ما يسبب في بعض النزاعات والاحداث المفاجئة وتحديات على مختلف الاصعدة والمعاكسات المزعجة التي قد تؤثر سلبا على مواليد الثور الاسد العقرب والدلو.