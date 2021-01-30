اسبوع هوائي بامتياز.. اهم الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

يسيطر على الاجواء الفلكية احداث كثيرة بارزة مع وجود الكواكب مجتمعة في برج الدلو الهوائي التي تحمل معها الكثير من الأخبار الجيدة.



وتبشر بالإنتقال الى مكان إلى آخر كما يحمل معه جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو في كل ما يتعلق بالاوراق الشخصية الملفات القانوية التنقلات الاسفار وحتى دراسيا تتوضح الامور امام الطلاب وتخف التشنجات والحيرة وفترة الترقب. فتكون مرحلة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي كذلك يسهل الحصول على مشاريع عمل جديدة ونتائج افضل دراسيا ومهنيا ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً هنالك فرص عمل جديدة تتزامن معها رغبتك بتعزيز كفاءاتك.

هنا. لتفقد الأبراج اليومية أنقر

والخبر الابرز هو تراجع كوكب عطارد في برج الدلو حتى تاريخ 21 ولهذا التراجع أثار سلبية بالعموم، وبما انه مختص بالاتصالات والتواصل والفكر هذا يعني انه في هذه الفتره سيكون هناك تراجع معنوي ونفسي وتشويش بالافكار وتعطيل في وسائط الاتصال والنقل والحوادث وتأخير للأوراق والمعاملات وتراجع في التواصل.



اما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي المشتري زحل عطارد والزهرة زحل والشمس في برج الدلو فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالتحرر وبالطريق امامهم مفتوحة كما تحقق اهداف كثيرة او تسمع اخبار مفرحة فتقدم لمواليد الابراج الهوائية الكثير من الارتقاء والنجاح وتعدهم بتغيير ايجابي في حياتهم العاطفية فتكون فترة مهمة جدا على الصعيدين الشخصي والعاطفي وقد يحمل اليهم مشاريع جديدة ومفاجآت ومكاسب وارباح المريخ واورانوس في الثور ما يسبب بالتراجع المعنوي والمشاكل لمواليد العشرية الثانية من برج الثور.

هنا. لتفقد الأبراج الشهرية أنقر

بالنسبة الى تحركات القمر تسجل بداية الاسبوع يومي السبت والاحد وجود القمر في برج العذراء الترابي فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بين الاثنين والاربعاء القمر في الميزان الترابي في مثلث فلكي مع الشمس من الدلو يحمل معه الايجابيات والمساعدة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو ينتقل القمر الى العقرب يومي الخميس والجمعة فتكون إنطلاقة سريعة ومشجعة جداً لمواليد الابراج المائية السرطان العقرب الحوت والدلو فتتحمّس لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره.