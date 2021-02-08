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هذا الأسبوع... انفراجات ونجاحات بانتظار مواليد هذه الأبراج!

أخبار الأبراج

2021-02-08 | 06:07
هذا الأسبوع... انفراجات ونجاحات بانتظار مواليد هذه الأبراج!
المصدر:
السومرية
3,930 مشاهدة

الحدث الابرز هذا الاسبوع هو تكملة للحدث الذي شهدناه بين الفترة الواقعة بين تاريخ 20 و28 كانون الثاني يناير، عندما تم اللقاء بين كوكب المريخ واورانوس في برج الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمش والقمر الجديد يوم 11 فبراير ما يعني انقلاب بالاوضاع الفلكية ما ينذر بالخوف من تصرف متهور في بعض الاماكن او ردة فعل عامة تؤدي الى ازمة وتوتر ونزاعات وحروب ومشاكل سياسية وتظاهرات وانقلابات وثورات. فترة تحمل الحزن والاغتيال والزلازل... سقوط طائرات، عمليات عسكرية، ثورة في الطبيعة، عواصف وشتاء قاسي, ومن الممكن ان تندلع حرب اهلية في بعض الاماكن، لا سيما بين الطوائف، وقد تتغير انظمة سياسية، ويشكو العالم من مخاوف ونتائج غير متوقعة لبعض الاجراءات التي تتخذ لضبط الاوضاع التي يقررها بعض الانظمة الفاعلة في العالم. في التالي، نقدم اليكم ابرز الاحداث الفلكية هذا الاسبوع مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

لا تزال الكواكب الجبارة تراوح مكانها في برج الدلو. الشمس والمشتري وزحل والزهرة وعطارد المتراجع في الدلو، هذه المواقع الفلكية تبشر بفترة متألقة من النجاح والتقدم والازدهار، من المجاملات واللقاءات والمغازلات والحب والشغف... ما يزيد مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو جاذبية ويجعلهم محط الانظار والاهتمام، ويدفع بهم الى المقام الاول في بعض المجالات.
 
كما لا يزال كوكب المريخ يتنقل الى جانب كوكب اورانوس في الثور، في مربع فلكي مع الكواكب المتنقلة في برج الدلو، فتكون هذه المربعات دقيقة جدا توحي ببعض الكوارث المناخية والطبيعية والانسانية والسياسية كما الاقتصادية. لكن يجب النظر الى الامور من الناحية الايجابية والمتفائلة. فإن هذا الطالع الفلكي يوحي بإيجاد لقاحات نهائية للأوبئة ولوباء كورونا تحديدا في فترة من الخوف والاخطار والموت التي لا نزال نعيشها .

اما بالنسبة للاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع وحركة القمر السبت والاحد، فان القمر في القوس ما يجعل مواليد الابراج النارية تنعم باجواء جيدة ومعنويات مرتفعة فتستعيد سيطرتها على الامور وتحقّق نجاحاً باهراً. بين الاثنين والاربعاء ينتقل القمر الى برج الجدي الترابي ما يجعل مواليد الابراج الترابية كالثور والعذراء والجدي تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير. تتبدل الظروف يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الجديد الى برج الدلو، فتحصد كل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو الدعم والتقدم وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية .

اما الحدث الابرز هذا الاسبوع هو وجود القمر الجديد يومي الخميس والجمعة في برج الدلو في مربع فلكي مع المريخ واورانوس من الثور الذي يبشر ببدايات جديدة على كافة الاصعدة لمواليد الجوزاء والميزان والدلو، ويترجم فلكياً بالامال الزاهرة والتقدم، بحيث توسع دائرة اتصالاتك الشخصية وتتجه الى نشاطات جديدة غير تقليدية وقد تحصل على عائدات مالية او على زيادة على الراتب. باختصار سوف تعيش مواليد الابراج النارية فترة مهمة ستشعر بفائض من الحيوية ويعدهم القمر الجديد بانطلاقة جيدة مما يساعدهم على ترؤس فريق او قيادة مسيرة او امام منصب جديد او تقدير او ترقية او تكريم.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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