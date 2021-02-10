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في عيد الحب… أي أبراج هي الأكثر سعادة؟ التفاصيل مع جاكلين عقيقي

أخبار الأبراج

2021-02-10 | 10:12
في عيد الحب… أي أبراج هي الأكثر سعادة؟ التفاصيل مع جاكلين عقيقي
المصدر:
السومرية
1,887 مشاهدة

استعدوا للمفاجآت والاوقات الرومانسية... مفاجآت كثيرة بانتظار مواليد جميع الابراج في عيد الحب، بعضها قد يكون مرتبطا بالهدايا الشخصية، والبعض الآخر قد يكون عبارة عن علاقة عاطفية جديدة، أو خطوبة أو ربما زواج. في التالي، نقدم اليكم أبرز توقعات الابراج على الصعيد العاطفي، بمناسبة عيد الحب، مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

الحمل
يعدك العام الجديد بأوقات واعدة. وتنطلق نحو حياة اجتماعية صاخبة وعلاقة متينة مع الشريك. ومع ذلك، قد تواجه لحظات شجار أو خلافات بسيطة. قد يكون من الجيد توضيح كل خطوة تقوم بها.

للعازب: تلتقي بشخص استثنائي يغير حياتك وينقلك الى عالم آخر وتخططان معا للزواج.
 
الثور
سنة ممتازة لكي تخطط لحياة اجتماعية نشيطة تذهب نحو صداقة حلوة قد تغير مصيرك العاطفي والعائلي.
للعازب: تبحث عن الحب الحقيقي وتجده هذه السنة، لكن حاول ان تخصص وقتا اكثر للحبيب حتى تنجح العلاقة ، وليكن وقتًا ممتعًا وسلميًا.

الجوزاء
يحمل اليك هذا العام المميز سعادة كبيرة وحب واستقرار قرب الشريك والعائلة. تنعم بشعبية كبيرة لان مفتاح العلاقة الناجحة هو احترام آراء الشخص الآخر وعدم فرض رأيك.
للعازب : سوف تودع العزوبية وتلتقي بنصفك الآخر، فلن يكون هناك ما يعترض طريق سعادتك مع الحبيب .

السرطان
تتخطى الذكريات التي عاشت في داخلك وتنطلق نحو سعادة موعودة وتحسم امرك بالنسبة الى علاقة لم تعد نافعة .
للعازب : تطرق باب الحب الحقيقي وتتاح لك فرص جيدة وتتوصل الى تفاهم مع الحبيب وبحسب شروطك انت.

الاسد
تتبدل حياتك واجواءك العاطفية الى تناغم وتلاقي ومفاجآت تتلقاها. كما تقدم لك الحياة فرصا عاطفية كثيرة وتعيش الرومانسية التي تريد وتعيش علاقة استثنائية وغرام اسطوري. فانت متطلب في الحب وتشدك العلاقة غير الاعتيادية.

العذراء
تستقر اوضاعك العاطفية ويخف الضغط وينتهي الشعور بعدم الامان والاستقرار. يعدك عام 2021 بعلاقة متينة. تتبلور الأمور العاطفية وقد تشهد أيامًا سارة مع الحبيب يسودها التفاهم والاحترام وتحقق هدفك بالزواج.

الميزان
يعدك العام الجديد بالحظوظ والشعبية والاشراق والحب في مختلف وجوهه. تزدهر حياتك الاجتماعية وتتعرف على زوج المستقبل عبر علاقات اجتماعية، وتودع العزوبية وتتخذ قراراً وتعقد خطوبتك او زواجك.

العقرب
بالرغم من وجود زحل في مواجهة برجك من الدلو، سوف تنتفض هذه السنة وترغب في ان تتخذ قراراتك بنفسك من دون تدخلات. وقد تبدو حاسما جازما في مصيرك ومستقبلك العاطفي باتجاه الاستقرار والزواج .

القوس
يحمل اليك هذا العام لقاءات وافراح وانفتاح على الاوساط الاجتماعية، بحيث يرتدي الطابع العاطفي اهمية كبيرة في هذه السنة. فاذا كنت عازبا قد تلتقي بشخص يجعلك تعيش بعض التجارب غير الاعتيادية. كما يتحدث هذا العام عن زواج او شراكة او حب وارتباط. كُن مستعدًا عزيزي القوس!

الجدي
 تعرف سنة مميزة تحمل تغييرات اساسية وجذرية مليئة بالحياة الاجتماعية والدعوات والحفلات والفرح، وتجعلك تتخذ قرارات حاسمة. تطوي صفحة وتلتقي بمن تطور معه علاقة عاطفية مميزة وتتوصل الى اتخاذ قرار بالخطوبة او الزواج.

الدلو
تتمتع بسحر كبير هذه السنة وبشعبية مهمة قد تعيش أجواءً عاطفية سارة إذ تُشير الكواكب المتواجدة في برجك إلى عودة حب قديم مرة أخرى إلى حياتك حاول ان تستشير وتطلب النصيحة من العائلة والأصدقاء بشأن الحب والزواج. كذلك سوف تمر باختبار تجربة حب لم يسبق لها مثيل، مع وجود خطة واضحة لمستقبل حياة الحب.

الحوت
سيشهد الحوت إحساسًا بالرضا في حياته العاطفية. من المؤكد أنّ السعادة العارمة مضمونة وسيسود شعور بالتفاؤل على الصعيد العاطفي. وقد تتكلل هذه السنة بالخطوبة او الزواج .

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