هل تنجح العلاقة العاطفية بين مواليد برج الحمل؟

هل من توافق وانسجام بين مواليد برج الحمل؟ هل تنجح المرأة الحمل في احتواء الرجل الحمل؟ وكيف ستكون العلاقة العاطفية بينهما؟ التفاصيل تكشفها عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

الحمل شخص عدائي ومتسلّط، والعلاقة بين حملين لا تتميّز بالهدوء والسكينة. فالخلافات لا بدّ منها وبخاصة إذا قرّر احدهما السطيرة على الآخر.

الرجل الحمل لا يتنازل أبداً، ولا يقبل بان يسيطر عليه.

أما المرأة الحمل فلا تتحمل بأن تحرم من حريتها وتواجه على أنواع الديكتاتورية من قبل الحبيب.

المطلوب إذاً توازن معيّن. فكل إمرأة ترغب في أعماقها ، بأنّ تكون محميّة من الرجل الذي تحبّ، ولديها ما يكفي من الذكاء لتفهم أن الرجل الحمل يخبّىء حناناً كبيراً ليكون محبوباً.



من ناحية اخرى، المطلوب من أحدهما استلام وتنظيم الوضع المالي. فالحمل لا يملك أي مفهوم للمال، وما دام يملك المال سيصرفه، وإن لم يملكه يبق أكيداً من انه سيحصل عليه بطريقة او بأخرى.



باختصار، نجاح هذه العلاقة مرهون بمدى تفهّم واستيعاب أحدهما للآخر. فهما ذات طبيعة حنونة ومخلصة، وهذا ما يسهّل حياتهما معاً.