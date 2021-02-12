بين الرجل الجدي والمرأة العذراء انسجام وحب... التفاصيل مع جاكلين عقيقي

الرجل الجدي والمرأة العذراء برجان أرضيان أنثويان يحظيان بفرص كثيرة للوفاق البنّاء.

عالمة الفلك جاكلين عقيقي تكشف طبيعة العلاقة العاطفية بين مواليد هذين البرجين.



الرجل الجدي والمرأة العذراء هما هادئان ومستقّران، يحبان العيش بعيداً عن الاجتماعات، ومنغلقان على ذاتهما في دفء المنزل. وهذا ما يؤدي أحياناً الى خطورة الانعزال عن العالم الخارجي.

يعيشان باحترام بعيداً عن الشجار والعصبية والعنف، وينجحان على الصعيدي المهني والمادي.

الجدي حنون وطموح وصارم، لا يستسلم بسهولة رغم ظاهره البارد والمتسلّط. يدير الأعمال بشكل رائع وتدعمه العذراء المثابرة رغم أنها ليست طموحة. فهي تحبّ المال وتعمل جاهدة لبلوغ الهدف.