إن كنتِ من مواليد الثور وعلى علاقة برجل من برج السرطان اقرأي هذا الخبر!

العلاقة بين المرأة الثور والرجل السرطان صعبة ومعقدة. وفي التالي، نستعرض اليكم تفاصيل العلاقة العاطفية بين هذين البرجين، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.



يتّفق الرجل السرطان مع المرأة الثور، ولكن هذا يستغرق وقتاً طويلاً لأنهما لا يعبّران بسهولة عن مشاعرهما.

صبرهما وإصرارهما يساعدانهما على الانتظار طويلاً ليكتشفا حقيقة مشاعرهما. طبعهما هادىء، وتدور الشجارات بينهما بعيداً عن الصراخ والنزاع. وفي حال الاختلاف ينعزل كل منهما بعيدا عن الاخر.

المرأة الثور لا تعتذر ولا تعتقد أبداً أنّها على خطأ وتدير ظهرها، بينما ينزوي الرجل السرطان من جانبه. فهما لا يعرفان الاعتذار والتسامح المتبادل في حال وجود مشكلة خوفاً من الأذيّة. ولكن إن حاولا التفاهم بصراحة، تجنّبا مشاكل كثيرة وتقدّما نحو السعادة.