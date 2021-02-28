احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع الفلكي المهم جدا

وجود كوكب الزهرة في برج الحوت المائي يجعل الامور العاطفية والعائلية العالقة لدى مواليد الابراج المائية تتحلحل لتكتمل الصورة وتفرح بالاخبار السارة والافراح بين افراد العائلة.

وجود الشمس وعطارد في الحوت ما يعني الكثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد الحمل للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.

هنا. لتفقد الأبراج اليومية أنقر

وجود المريخ في الجوزاء يجعل ترتاح من المشاكل العاطفية والعائلية والفوضى والخلافات بالاضافة الى وجود المشتري وزحل في الدلو الهوائي ما يعني اجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.



بالنسبة الى حركة الكواكب الشمس الزهرة وعطارد في الحوت المريخ واورانوس في الثور المشتري وزحل في الدلو وبلوتون في الجدي.

هنا. لتفقد الأبراج الشهرية أنقر

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في برج العذراء الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت الاثنين والثلاثاء القمر في برج الميزان الهوائي حاملا معه الايجابيات والحظوظ الكبيرة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو بين الاربعاء والجمعة القمر في العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من الحوت ما يعني ان مواليد الابراج العقرب لا تزال في طليعة الابراج الرابحة معنويات مرتفعة فترة ناجحة تقدم ازدهار وظروف مهمة لبدء عمل جديد.