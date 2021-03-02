تنافر فلكي على أشده...ماذا ينتظرنا في شهر آذار؟

وحيث يخشى ايضا من بعض الفضائح ومن اغتيالات تحصل في بعض البلدان ومواجهات على الصعيد الامني في لبنان. انتفاضات وارباكات في سوريا والعراق فتدخل ايران في مرحلة ضبابية وتتخذ قرارات مصيرية.كما تشهد مصر حالة من الفوضى والعنف بالاضافة الى الاغتيالات التي قد تحصل في بلدان نافذة. انه شهر دقيق وقد يكون الاكثر عرضة لأحداث مربكة ما يشير الى وضع اجتماعي وسياسي متقلب، مرحلة تاريخية صعبة يتزامن فيها العنف والثورة مع الزلازل والاعاصير والفياضانات وستكون الطبيعة قارصة جداً وقد نتفاجأ بحرب واجتياحات وانقلابات وارهاب واوضاع مهترئة ومشاكل صحية وأوبئة ما يدعونا الى تفادي الاعظم والى اعتماد الدبلوماسية والتفاوض والحوار; خاصة ان القمر المكتمل في العقرب بتاريخ 27 هو الاكثر تاثيرا لانه يعاكس الزهرة عطارد واورانوس من الثور مع مربع مع زحل من الدلو ما يعني عنفا وانقلابات وثورات.اما بالنسبة الى تحركات الكواكب هذا الشهر يسجل تاريخ 20 آذار مارس انتقال الشمس من برج الحوت المائي الى برج الحمل الناري، كما يسجل تاريخ 22 انتقال كوكب الزهرة الى برج الحمل فتنعم مواليد الابراج النارية بأوقات من الحب والرومنسية فتكون فترة واعدة بالسعادة وقد تعقد زواجك ان كنت عازبا.