اسبوع دقيق يشهد أحداثاً مفاجئة.. التفاصيل مع جاكلين عقيي

اسبوع دقيق يشهد أحداثاً مفاجئة وأوضاعاً غير منتظرة، تقلب بعض المقاييس وتحدث صدمات في بعض أنحاء العالم وتطورّات من الصعب السيطرة عليها. قد تطرأ أيضاً مشاكل مناخية ويضطرّ العالم الى معالجتها بصورة سريعة.لتفقد الأبراج اليومية أنقرلا تزال الكواكب تتنقل في اماكنها ولن نشهد هذا الاسبوع تنقلات في حركة الكواكب لا تزال الشمس الزهرة وعطارد في الحوت تاثيرات فلكية معها التقدم المهني والتألق والشهرة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت كما تحمل لهم اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير. كما ان وجود كوكب عطارد في برج الحوت يجعل الامور الادارية والمالية والاوراق والملفات والمستندات تتسهل لمواليد الابراج المائية كما تعود حركة الاتصالات عادية وكل ما يتعلق باجهزة الكومبيوتر والالكترونيات.ولا يزال تراصف المريخ يتنقل في برج الجوزاء يسبب بالقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لمواليد الجوزاء العذراء القوس والحوت الاسد العقرب والدلو.كما يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في برج الحوت الى جانب الشمس وعطارد ما يعني ان مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت سوف ترتاح وتعيش فترة ناشطة جدا على الصعيد المنهي والشخصي فتكون على موعد مع سلسلة احداث ايجابية عاطفيا وعائليا يحيطك كوكب الحب بأجواء من الرومانسية والسعادة وسوف يساعدك على حل القضايا المعقدة والعالقة.لتفقد الأبراج الشهرية أنقربلوتون في الجدي اورانوس في الثور ما يعني مشاكل تاخير ظروف طارئة وتحديات لكل من مواليد العشرية الثانية من مواليد الثو الاسد والعقرب.السبت والاحد القمر في القوس الناري يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت فيتعاطف الحظ مع مواليد الحمل الاسد القوس ويزيد من شعبيتك ويحمل معه تسويات قانونية ومشاريع جديدة بين الاثنين والاربعاء القمر في الجدي ما يعني الكثير من الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الخميس والجمعة القمر في الدلو ما يدفع مواليد الجوزاء الميزان والدلو نحو التوقيع على عقد جديد او ابرام صفقة مالية اساسية.