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هذا الاسبوع... تناقضات كثيرة وأحداث مذهلة ومفاجآت بانتظار مواليد هذه الأبراج

أخبار الأبراج

2021-03-19 | 03:00
هذا الاسبوع... تناقضات كثيرة وأحداث مذهلة ومفاجآت بانتظار مواليد هذه الأبراج
المصدر:
السومرية
3,468 مشاهدة

نقدم اليكم في التالي أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي. كما نستعرض لمحة عن تأثيرات الكواكب والقمر لهذا الاسبوع الممتد من الجمعة 19 الى الخميس 25 آذار/مارس، على مختلف الابراج من الحمل الى الحوت.

بالرغم من الاحداث والمناسبات الجميلة التي تطبع هذا الاسبوع الا اننا لا نزال نعيش تحت تاثير التنافر المتفجر بين الكواكب بحيث يبلغ هذا التنافر الفلكي أشده بسبب معاكسة الزهرة عطارد من الحوت، واورانس من الثور في مربع مع زحل من الدلو. ما يعني اننا قد نشهد تناقضات كثيرة وأحداث مذهلة ومفاجآت بالنسبة الى بعض وسائل النقل والمواصلات على انواعها. كما سوف نشهد حركة الطبيعة المتفجرة من زلازل وفياضانات ما يجعل هذا الاسبوع اسبوعاً مفصليا.
لتفقد الأبراج اليومية أنقر هنا.
ثمة خوف من تظاهرات كبيرة تصل الى حد العنف وتدهور الامن في البلدان التي تشهد توترا وازمات كبيرة اقتصادية ومعيشية وامنية، بحيث يطالب الناس بالتعاضد والتعاون وتوزيع الثروات الاقتصادية ومحاولة التغلب على الفقر والجوع وتغليب الروح الاشتراكية على الرأسمالية.
 
كيف ستكون تأثيرات الكواكب والقمر هذا الاسبوع على الابراج من الحمل الى الحوت؟
 
 
 
 بالنسبة الى الاحداث الفلكية وتحركات الكواكب، الحدث الابرز هو انتقال الشمس والزهرة من برج الحوت المائي الى برج الحمل الناري اعتبارا من يوم الاحد 21 آذار مارس، لتعلن بداية فصل الربيع. فتبدأ مواليد برج الحمل عاما مميزا ومهم جداً على صعيد العمل والانجازات وتحقيق الاهداف، بحيث تعتبر من اكثر المحظوظين كل الكواكب متحالفة مع انفراجات كبيرة. برج الحمل: انها سنة الحظ الاستقرار والنجاح والتألق. يسطع نجمك في هذه السنة. سنة التطور حيث تستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات كما تلفت الانتباه من حولك وتحقق شهرة وبريق كبير.
 
اما عاطفياً سوف ينعم مواليد برج الحمل في العام الجديد بالحب والرومانسية كما يعيشون مغامرات مميزة مع الشريك يتولون زمام الأمور في العلاقة. اذن تعتبر سنة 2021 سنة جميلة جداً وسوف تتذكرها بعد سنوات بعيدة على أنها من السنوات الأجمل في حياتك.
 
بالنسبة الى تنقلات القمر يومي السبت والاحد، فان القمر في الجوزاء الهوائي يقدم النجاح والازدهار والمكاسب والارباح لكل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو. الاثنين والثلاثاء القمر في السرطان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتسير الامور المهنية والاجتماعية بشكل جيد، وقد تتفاجأ كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت بفرصة وعرض لمشروع جديد يومي الاربعاء والخميس.
 
القمر في الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ما يعني ان الحظ يحالفك ويساعدك على الربح في مغامرة قد تكون مالية او معنوية او عاطفية. هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل والاسد والقوس.
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نختم الاسبوع مع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد الثور والعذراء والجدي.
 
أحداث فلكية مهمة
نشهد هذا الاسبوع حركة جديدة واحداث فلكية مهمة في مواقع الكواكب مع انتقال الشمس والزهرة من الحوت المائي الى الحمل الناري، الذي يمنح مولود برج الحمل الضوء الاخضر في كل اعماله ومشاريعه على كافة المستويات.
 
عطارد لا يزال يتنقل في الحوت ليسهل اسفاره وتنقلاته ويسهل عليه كل المعاملات والاوراق الادارية والقانونية التي تتعلق في الخارج مع بلد غريب، وكل ما يتعلق في انواع الاتصالات الالكترونية وغيرها. المريخ في الجوزاء، والمشتري وزحل في الدلو، واورانوس في الثور وبلوتون في الجدي.

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