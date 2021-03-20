تعرفوا الى مواصفات ومميزات برج الحمل

يتمتّع مواليد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهم بذلك يلهمون الناس من حولهم، وعادة ما تكون هذه الصفة في جميع المواقف التي يمرون بها حتى وإن كانت حرجة.مواليد هذا البرج يتمتّعون بالاستقلاليّة التامّة عمّن حولهم، ويحتفظون بآراء صارمة خاصّة بهم، ممّا يقودهم إلى أن يكونوا روّاداً لمختلف الأمور، وذلك لأنّهم يفضّلون التصرف على طريقتهم الخاصّة ولا يتبعوا غيرهم من الناس.يتمتعون بروح القيادة، ويعتبر مواليد برج الحمل قياديّين بالفطرة، فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تامّ.الى ذلك، فهم يصنعون الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.