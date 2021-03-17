كيف تكون العلاقة بين المرأة السرطان والرجل الاسد؟ اليكم التفاصيل مع جاكلين عقيقي

همّ الرجل الأسد والمرأة السرطان المشترط هو حياة هانئة وسعيدة وعاطفيّة وكاملة، والوصول معاً الى السعادة المطلقة.وجودهما معاً هو دعم للآخر، إذ يعطي أحدهما الاخر مميّزات مكمّلة. فالمرأة كاملة الأنوثة وهو كامل الرجولة. تكون المرأة ملكاً للرجل الذي لم يبق له إلا التربّع على عرشه. هو الذي يسنّ القوانين ولا يواجه أي معارضة.يشعر الرجل في بعض الاحيان بأن المرأة بعيدة عن متناول يده. ففي هذه الفترة تكون هي في حالة غرق في أحلامها أو بعيدة عن الأسد الذي يشعر بعجزه أمام عقد شريكته. ولكنه سرعان ما يدرك أن المرأة السرطان تتمتع بطيبة وتعيش في حديقة أحلامها ومن المستحسن عدم العبث معها.