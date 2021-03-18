لعلاقة ناجحة بين الرجل الجدي والمرأة القوس... اتبعوا هذه النصائح!

تبحث المرأة القوس عن الأمان العاطفي فتجده بالقرب من الجدي. فهي تقدّر لطف الجدي وكل تصرّفاته الكتومة.الرجل من هذا البرج يتحلى بالتربية الصالحة واحترام الآخرين. من ناحيته ينجذب الجدي الى القوس الناضجة، الصادقة والمساعدة. يستطيعان إقامة علاقة متينة تجلب فيها القوس التفاؤل والفرج والجدي الطموح والحزم. يكرّس الجدي وقته لمهنته ليحظى بالمركز الاجتماعي والمادي الذي يستحقّه.ومن أجل الحفاظ على علاقة عاطفية متينة، عليهما معرفة الاعتذار وتعلّمه لإزالة كل الغيوم التي تضع حاجزاً بينهما.