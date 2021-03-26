أسبوع مفصلي وخطير ودقيق... إليكم أبرز الأحداث الفلكية بحسب جاكلين عقيقي

اسبوع مفصلي وخطير ودقيق. اسبوع فلكي مهم جدا يحمل أحداثاً مهمة لمواليد برج الحمل بحيث لا تزال كواكب الشمس وعطارد والزهرة تتنقل في الحمل، ما يعني اجواء رائعة تجعلك تعمل بطريقة صائبة، ويدلّك حدسك على مصادر الارباح وتبدو معنوياتك قوية وصلبة.تلتقط بمهارتك الفرص المهمّة قبل اي شخص آخر، ما يجعلك المستفيد الاوّل من بعض الظروف الطارئة، لدرجة انك تبهر الاخرين. هذه الايجابيات ترافق كل من مواليد الحمل والاسد والقوس.كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع مربعا فلكيا بين القمر من الميزان والشمس من الحمل يومي الاحد والاثنين.كما نشهد مثلثا فلكيا بين القمر من القوس، والشمس من الحمل يومي الخميس والجمعة.

كذلك سوف تسجل بداية الاسبوع يوم السبت وجود القمر في برج العذراء الترابي، فتشعر مواليد الابراج الترابية بالاستقرار، وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا.الاحد والاثنين القمر في برج الميزان الهوائي، مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تقطف جهود اعمالها السابقة، وتدرك كم ان مثابرتها ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة، لينتقل بعدها القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء، فتتحسّن الاوضاع، وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية خاصة لدى مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت.نصل الى عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة التي تحمل مثلثا فلكيا ناريا بين القمر من القوس والشمس من الحمل، ما يعني ان مواليد الحمل والاسد والقوس ستعيش مغامرة وتحتفل بجديد وتزدهر حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية.بالنسبة الى تحركات الكواكب، الشمس وعطارد والزهرة في الحمل ما يعني الازدهار بالامور المادية والعاطفية الصاخبة والرومانسية، فتتسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة، والملفات الادارية، وكل ما له علاقة بالاجهزة الالكترونية، لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس.المشتري وزحل في الدلو، ما يحسن اوضاع مواليد الابراج الهوائية. المريخ في الجوزاء، واورانوس في الثور.