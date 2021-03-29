شهر حاسم ومهمّ يقلب بعض المقاييس... أبرز الاحداث الفلكية في نيسان

يعتبر شهر نيسان/ أبريل شهراً دقيقاً وربما الادق الذي قد يشهد على غضب الشعوب وعلى تغييرات جذرية، وعلى قمع شديد جداً في بعض البلدان، حيث تعجز الدبلوماسية عن ضبط الاوضاع. في التالي، اليكم ابرز الاحداث الفلكية المنتظرة في شهر نيسان 2021، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.





فالمشهد الفلكي غريب قليلا واستثنائي. وقد يكون الاكثر عرضة لأحداث مربكة بسبب معاكسة الزهرة وعطارد واورانوس مع مربع مع زحل، ما يعني تغييرات سريعة وانقلابات قد تحصل ومفاجآت، قد تعني ثورة اجتماعية وعمليات اغتيال او اعتقالات ومواجهات.



قد تطرأ ردّات فعل كبيرة ومسائل عامّة تخصّ الوضع المادي وعالم العدالة ومحاسبة على اخطاء ماضية. انه شهر حاسم ومهمّ قد يقلب بعض المقاييس ويغيّر اتجاهات الكثيرين. كذلك يشير الى أحداث مهمّة في عالم الأموال والاسثمارات والتوظيفات والمصارف.



حركة الكواكب في شهر نيسان سنواكب تذمرا عالميا من الاداء العدواني لدول فاعلة، اما في منطقتنا فقد تؤول الطوالع الفلكية السلبية الى عنف، ربما الى حروب اذ قد تشتد النزاعات بين الكيان الاسرائيلي والمحيط، كما داخل هذا الكيان من نزاعات بين الاحزاب.فالمشهد الفلكي غريب قليلا واستثنائي. وقد يكون الاكثر عرضة لأحداث مربكة بسبب معاكسة الزهرة وعطارد واورانوس مع مربع مع زحل، ما يعني تغييرات سريعة وانقلابات قد تحصل ومفاجآت، قد تعني ثورة اجتماعية وعمليات اغتيال او اعتقالات ومواجهات.قد تطرأ ردّات فعل كبيرة ومسائل عامّة تخصّ الوضع المادي وعالم العدالة ومحاسبة على اخطاء ماضية. انه شهر حاسم ومهمّ قد يقلب بعض المقاييس ويغيّر اتجاهات الكثيرين. كذلك يشير الى أحداث مهمّة في عالم الأموال والاسثمارات والتوظيفات والمصارف.



نشهد هذا الشهر تحركات فلكية وتغييرا في مواقع الكواكب، بحيث تلتقي هذا الشهر في برج الحمل الناري ثلاثة كواكب مهمة الشمس وعطارد والزهرة، لتتناغم مع كوكب المريخ في الجوزاء في موقع جيد، ما يولد اجواء مشرقة ويضفي على مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس سحرا خاصا ويوفر لهم حظوظا ونجاحا كبيرا في مختلف الميادين.



تتبدل الاحوال اعتبارا من تاريخ 15 مع انتقال الزهرة الى برج الثور، لتفتتح مواليد الثور دورة استثنائية عاطفية شخصية. كما يشير الزهرة الى قصة حب كبيرة تولد هذه الفترة.



كذلك اعتبارا من تاريخ 21 تنتقل الشمس الى برج الثور لتعلن عن دورة فلكية ترابية معها ، فتتحسن معها اجواء كل من مواليد الثور والعذراء والجدي.



في تاريخ 24 ينتقل كوكب المريخ من الجوزاء الى السرطان ما يسبب احداثا عالمية تهدد بالحروب واعمالا عسكرية محتملة مع تجارب تجري لصواريخ جديدة.